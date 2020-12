Damnificados por sismos de 2017 y 2019 reclaman a Morena

Mientras el Congreso local discutía el Paquete Económico 2021, en las redes sociales el grupo Damnificados Unidos de la Ciudad de México acusó a la bancada de Morena y al gobierno de Claudia Sheinbaum de dejar sin recursos suficientes el programa de reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos de 2017 y 2019.

La agrupación acusó a los correligionarios de "ya saben quién" de cancelar el programa de condonación de pago de impuesto predial y rentas para las viviendas que resultaron afectadas.

A través de su cuenta de Twitter y durante el desarrollo de la sesión ordinaria virtual del Congreso de la CDMX, Damnificados Unidos de la Ciudad de México denunció que el Paquete Económico 2021, aprobado por mayoría de los legisladores de Morena, deja en el desamparo y la incertidumbre a las familias que aún esperan la reconstrucción para regresar a sus viviendas, dañadas por los sismos pasados.

El colectivo consideró que la cancelación de los beneficios y la falta de recursos par ala reconstrucción es una severa omisión del gobierno de la Ciudad de México y que aprobar los dictámenes del Código Fiscal, Ley de Ingresos y Ley de Egresos fue una irresponsabilidad de Morena en el Congreso.

Además de la cuenta de la agrupación, decenas de usuarios —muchos de ellos daminificados— publicaron mensajes de inconformidad a largo de la última sesión del periodo ordinario virtual del Congreso capitalino.

En tanto, sólo panistas y morenistas participaron activamente en la discusión el Paquete Económico 2021, que fue aprobado este martes.

"Y los recursos para damnificados que olvidaron considerar? @Claudia y @CesarCravioto. Si no actúas serás corresponsable en un crimen contra damnificados en una Ciudad de Derechos? A más de tres años de espera, no más muertes por sus omisiones #Presupuesto2021", denunciaron.

"Sin recursos suficientes para nuestra reconstrucción y regresar a casa, los damnificados ahora pondremos las defunciones. Sin casa y con pandemia, nuestras vecinas y vecinos, son los sacrificados, no es justo!!!!!!! 3 años sin una casa digna, 3 años sin donde cuidar la pandemia", acusó el usuario @63Calamaro.

@oraliaisabella denunció: "Señores, su omisión es criminal!. Basta de fallar así a una población vulnerable y bajo dos emergencias que exponen la vida, ya basta de luto entre las familias damnificadas", dijo.

RedGpeTepeyac @RedGpeTepeyac, sentenció: "Aunque no lo crean nuestro voto dependerá de sí uds siguen dejando morir a la gente en la calle. Ojo @NashieliRamirez, @cdhcdmx. Congreso violó el derecho a la vivienda de los damnificados del #19S".

Lupis80s. @TiaLolo80s Respondiendo a @Congreso_CdMex, @valentinabtg "Y el presupuesto para #Reconstrucción? Qué poco les duró el compromiso con sus votantes @GPMorenaCdMex @Claudiashein".