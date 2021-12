Dan de alta a 42 migrantes tras accidente de tráiler en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- A cinco días del accidente en la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, 42 migrantes lesionados han sido dados de alta médica y 66 continúan internados, varios de ellos de gravedad, informó la Secretaría de Salud de Chiapas.

La Dirección del hospital "Dr. Gilberto Gómez Maza" en Tuxtla Gutiérrez, al que ingresaron 35 migrantes lesionados, entre ellos cuatro que fallecieron horas después, informó que varios se encuentran en estado crítico.

La directora del nosocomio, Ana María Castro Garduño, indicó que de los 31 pacientes internados ahí, tres que están intubados y graves no han sido identificados. En esos casos y otros se toman como referencia los tatuajes que portan para tratar de identificarlos.

De los 31 migrantes hospitalizados, dos son originarios de Ecuador, uno de Honduras y el resto de Guatemala, señaló la funcionaria de Salud.

Agregó que se tienen menores de edad intubados. Uno de ellos de 17 años en el área pediátrica otro más de tres años con golpes, politraumatizado. Es decir, explicó, son golpes que no ponen en riesgo su vida. Está también su madre con traumatismo cráneo encefálico severo.

La paciente "tuvo herida amplia en la cabeza y requirió lavado quirúrgico. Está evolucionado favorablemente en espera de que no haya complicaciones neurológicas para que sea egresada", confió.

La tarde del accidente se activó la Red de Hospitales de Tuxtla Gutiérrez, que aglutina a hospitales de instituciones del gobierno federal y estatal.

Castro Garduño invitó a familiares de lesionados a que se acerquen a las autoridades consulares que trabajan "dando todas las facilidades para que puedan venir a ver a sus familiares".

Así, añadió, todo paciente que reciba alta "será en comunicación con el Consulado y el Instituto Nacional de Migración (INM) y demás autoridades, incluida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que ha estado presente desde el día del accidente".

La guatemalteca Nicolasa Huerta Gabriel acudió este lunes al Servicio Médico Forense (Semefo) de Tuxtla Gutiérrez en la búsqueda de su hijo Richard Levy Ordóñez Huerta, de 17 años de edad.

Recordó que el joven sólo le comentó que salieron en la mañana del jueves y que "iban a salir para Monterrey, pero no me dijo nada más".

La mujer viajó del departamento de Chimaltenango, colindante con la capital guatemalteca, para buscar a su consanguíneo pero aún no lo localiza entre lesionados y víctimas mortales.

Richard Levy no le ha enviado mensaje desde el jueves de la tragedia. No sabe nada de él. "No aparece en la lista de heridos ni en estado de muerte", lamentó la entrevistada.

Otros obstáculos para Nicolasa es el hecho de que en la frontera sólo les aprobaron el ingreso de dos personas. Afirmó que en su país no los apoyaron con recursos y tuvieron que conseguir dinero prestado para viajar.

Pero también en el Hospital "Gómez Maza" aún no les proporcionan información porque les requieren que presenten un permiso de la Fiscalía para ingresar y buscar al menor. Nicolasa agregó que el consulado guatemalteco tampoco les ha informado si Richard Levy se halla entre las víctimas.

Los medios de comunicación enfrentan también complicaciones para conseguir información oficial.

Las fuentes gubernamentales están cerradas, con ciertas excepciones. Las instituciones no proporcionan información del reconocimiento de los cuerpos, su repatriación ni de la llegada a Chiapas de familiares de los accidentados.

El gobierno de Guatemala concentró la información en su capital, mediante la Cancillería. El consulado establecido en Tuxtla Gutiérrez se limita a realizar los trámites por los fallecidos y lesionados.

En tanto, el INM informó que ofreció visas humanitarias a 27 migrantes extranjeros que recibieron su alta médica tras la volcadura el pasado 9 de diciembre, del tráiler en el que eran transportados de manera ilegal por territorio nacional.

Indicó que al salir de los hospitales ubicados en Chiapas, la autoridad migratoria les proporcionó asistencia para regularizar su estancia en México, pero solamente cuatro aceptaron una tarjeta de visitante por razones humanitarias, entre ellos tres personas de nacionalidad guatemalteca y una dominicana.

Explicó que este documento les garantiza el acceso a los servicios médicos y bancarios, así como la posibilidad de contar con un empleo formal.

Además, durante el periodo que dure el trámite correspondiente, el INM les brindará atención y servicios de alimentación y hospedaje.

El INM destacó que 20 migrantes optaron por regresar a sus lugares de origen, con la finalidad de reencontrarse con sus familias, y tres más permanecen hospedados a la espera de definir su regularización migratoria o retornar a su país.