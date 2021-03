Dan de baja a Carlos Romero D.

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Romero Deschamps —quien por 26 años, de 1993 a 2019, encabezó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM)-, dejó de ser "un trabajador en activo" de Pemex desde este martes.

Lo anterior ocurrió luego de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comprobara que el otrora poderoso líder petrolero y exlegislador priista se encontraba de "vacaciones" hasta que concluyera el presente sexenio.

Este mismo martes, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana solicitó en un escrito dirigido a la empresa del Estado que se le conceda el beneficio de jubilación a Romero Deschamps, al que tendría derecho con base en el contrato colectivo de trabajo.

El presidente López Obrador informó este martes sobre la dimisión de Romero Deschamps, quien, dijo, "ya presenta su renuncia, es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex.

"Eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos, de que, aunque fuese legal, si así estuviese acordado en las condiciones laborales, considerábamos que era inmoral".

Rechazó que se haya presionado a Romero Deschamps para tomar esa decisión. "No, no, no, siempre es bajo la idea del presidente Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho".

El Ejecutivo dijo que a partir de la salida de Romero Deschamps del sindicato petrolero puede venir una nueva era democrática en el interior de ese gremio.

"Sí, porque ya se hizo la reforma laboral y los trabajadores tienen que elegir libremente a sus representantes".