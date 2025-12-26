logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Fotogalería

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Dan nuevo revés a amparo de "El Abuelo"; cuentas seguirán congeladas

Las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, conocido como El Abuelo, seguirán bloqueadas tras decisión judicial.

Por El Universal

Diciembre 26, 2025 01:45 p.m.
A
Dan nuevo revés a amparo de El Abuelo; cuentas seguirán congeladas

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- Las cuentas bancarias del presunto líder del grupo criminal "La Barredora", Hernán Bermúdez Requena, alias "El Abuelo" o "Comandante H", seguirán bloqueadas porque una jueza de amparo rechazó suspender la medida implementada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Al acatar lo ordenado por un Tribunal Colegiado, Sandra Adriana Carbajal Díaz, titular del Juzgado Primero de Distrito con residencia en Villahermosa, Tabasco, admitió a trámite el juicio de amparo que interpuso el excolaborador de Adán Augusto López contra el acuerdo del 24 de julio de 2025, mediante el cual UIF lo incorporó a la lista de personas bloqueadas del Sistema Financiero Mexicano, motivo por el cual ordenó el bloqueo y suspensión de sus cuentas bancarias.

Sin embargo, la juzgadora negó al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco la suspensión provisional, por lo que las cuentas del exmando policiaco seguirán congeladas.

En su demanda de amparo, Bermúdez Requena relató que fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco y se le relaciona injustamente con el grupo criminal "La Barredora, caso por el que está preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Consideró que la orden de aprehensión que se libró y su cumplimentó en su contra por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro es ilegal.

Indicó que él y su familia se han visto "injustamente" envueltos en una persecución política, al grado que el pasado 25 de julio de 2025 tuvo conocimiento que la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias y su incorporación a la lista de personas bloqueadas del Sistema Financiero Mexicano.

La jueza Carbajal Díaz programó para el 2 de enero del 2026 la audiencia incidental en la que resolverá si le concede la suspensión definitiva a Hernán Bermúdez.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dan nuevo revés a amparo de El Abuelo; cuentas seguirán congeladas
Dan nuevo revés a amparo de El Abuelo; cuentas seguirán congeladas

Dan nuevo revés a amparo de "El Abuelo"; cuentas seguirán congeladas

SLP

El Universal

Las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, conocido como El Abuelo, seguirán bloqueadas tras decisión judicial.

Hallan a 5 de los 6 jóvenes reportados como desaparecidos en Tabasco
Hallan a 5 de los 6 jóvenes reportados como desaparecidos en Tabasco

Hallan a 5 de los 6 jóvenes reportados como desaparecidos en Tabasco

SLP

El Universal

No vivo de favores ni concesiones disfrazadas de moral: López Beltrán
No vivo de favores ni concesiones disfrazadas de moral: López Beltrán

"No vivo de favores ni concesiones disfrazadas de moral": López Beltrán

SLP

El Universal

El hijo de López Obrador le responde a Salinas Pliego

Mexicana de Aviación celebra su segundo aniversario con mariachi y pastel
Mexicana de Aviación celebra su segundo aniversario con mariachi y pastel

Mexicana de Aviación celebra su segundo aniversario con mariachi y pastel

SLP

El Universal

Mexicana de Aviación destaca por su crecimiento del 19% en número de usuarios durante 2025.