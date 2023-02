Dan otra suspensión de plano a Ovidio contra extradición a EE.UU.

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Ovidio Guzmán López, alias "El Ratón", líder de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, preso en el Altiplano, sumó otra suspensión de plano y de oficio para no ser extraditado a los Estados Unidos, país que lo reclama por tráfico de drogas.

Este martes, el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, interpuso otro amparo contra la orden de detención y su ejecución, así como la orden de detención con fines de extradición, atribuida a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.

El titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Everardo Maya Arias, le concedió la suspensión de plano y de oficio para que Guzmán López, detenido hace un mes en Culiacán, Sinaloa, no sea extraditado del país y quede a disposición de este juzgado de por cuanto hace a su libertad personal, en el lugar en el que se encuentra recluido.

Con esta nueva suspensión de plano y de oficio para no llevar a cabo su extradición, "El Ratón" suma tres.

El juzgador precisó que la medida cautelar otorgada no surtirá efecto alguno si la orden de extradición reclamada fue emitida por autoridades diversas a las señaladas como responsables, o bien, si aquella se emitió dentro de un procedimiento resuelto en su totalidad de manera definitiva, en el que se haya otorgado al quejoso la oportunidad de hacer valer su derecho fundamental de defensa.

Maya Arias advirtió a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a la anterior determinación, se dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado.