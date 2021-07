Dan revés a funcionarios del Inegi; no podrán ganar más que AMLO

Los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) recibieron un revés y no podrán ganar más que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Fernando Franco González Salas, negó la suspensión solicitada por el Inegi para frenar, temporalmente, la nueva ley de salarios máximos para servidores públicos.

El Inegi planteó a la Corte una controversia constitucional contra la Ley Federal de Remuneraciones publicada el pasado 19 de mayo.

Con este recurso legal, los funcionarios del organismo buscaban que se les permitiera obtener un sueldo superior al del titular del Ejecutivo federal, al menos, hasta que la controversia fuera resuelta por la Corte.

"Procede negar la suspensión en los términos solicitados por el promovente, pues no es posible paralizar sus efectos y consecuencias, toda vez que el artículo 14 de la ley de la materia señala de forma expresa que no podrá otorgarse la suspensión respecto de normas generales, la cual tiene como finalidad evitar que éstas pierdan su validez, eficacia, fuerza obligatoria o existencia específica", señaló el ministro.

En su solicitud de suspensión el Inegi buscaba que se le permitiera fijar los salarios máximos de sus servidores públicos y subsecuentes hasta que la Corte dictara sentencia, lo que también le fue negado.