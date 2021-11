Daño a Pemex fue por 200 mdd y no de 5, dice AMLO sobre ofrecimiento de Lozoya

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto que se encuentra acusado de diversos delitos por los casos de Odebrecht y Agro Nitrogenados, debe resarcir el daño por el que se encuentra acusado y no solamente los cinco millones de dólares que propuso.

"Ya no quieren reparar el daño. Estamos hablando que está ofreciendo cinco millones de dólares. No, no. Estoy hablando de 200 millones de dólares [la reparación del daño]. En el caso de Pemex, pues lo que está demandando es que devuelvan dinero. Que se recupere dinero", aseguró López Obrador en conferencia de prensa desde Sonora.

Por su parte, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazó este viernes que la Presidencia tenga un "convenio" con Lozoya.

"No hay ningún convenio, como asegura él [Lozoya] con la Presidencia, porque la Presidencia no es parte de las denuncias presentadas. Hay una denuncia por el caso Odebrecht, hay otra por el caso Agro Nitrogenados. Nos hemos enterado porque así trascendió de la petición de reparación del daño", indicó el titular de Gobernación en la "mañanera" del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, López Hernández señaló que es Pemex, quien hizo la denuncia, quien debe decidir "si conforme su visión jurídica se satisface y procede la reparación". "No puede haberla si la parte ofendida, en este caso Petróleos Mexicanos, no está convencida".