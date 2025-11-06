Dante Delgado reaparece en informe de Pablo Lemus tras superar cáncer

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El exdirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, reapareció públicamente en el primer informe del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, luego de que en octubre del 2024 fuera diagnosticado con cáncer de estómago.

En una breve entrevista con medios de comunicación, el político veracruzano comentó que se sentía bien y por eso decidió acudir al informe del gobernador jaliscience, a quien le expresó su respaldo diciendo que reconocía su labor y apostando a que tendría un "gran gobierno".

"Yo creo que el pueblo de Jalisco lo respaldó (a Pablo Lemus) por su gran labor como alcalde extraordinario en Zapopan y en Guadalajara, y estoy seguro que hará un gran gobierno", dijo.

En redes sociales, Dante Delgado también respaldó al gobernador de Jalisco diciendo que ha demostrado cómo se construyen los "Buenos Gobiernos Naranjas" y que el gobernador "trabaja de la mano de la gente para consolidar un modelo educativo de primera, un sistema de salud 100% de Jalisco y seguir siendo ejemplo en desarrollo económico".

Asimismo, Delgado Rannauro, de 74 años, informó que le quitaron el estómago como parte de la lucha que ha tenido contra el cáncer. También dio a conocer que desde hace dos meses está libre de este padecimiento.

Agregó que, en este momento de su vida, lo único que le quedaba era recuperar el peso perdido tras la enfermedad, ya que, en imágenes compartidas del evento de Lemus, se muestra más bajo de peso junto a figuras como el actual dirigente de MC, Jorge Álvarez Máynez y el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Fue a finales de octubre del 2024 cuando se dio a conocer que el exdirigente de MC había sido diagnostico con cáncer de estómago aunque tiempo antes declaró que se sometía a constantes revisiones médicas preventivas, debido a los antecedentes familiares de enfermedades relacionadas con dicho padecimiento.