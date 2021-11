De 340 mil pesos, el aguinaldo del consejero presidente del INE

En medio del recorte presupuestal que la Cámara de Diputados aprobó para el Instituto Nacional Electoral (INE), el salario del Consejero Presidente Lorenzo Córdova quedó intacto. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, su percepción bruta anual quedó en 2 millones 487 mil pesos.

Esa cantidad de dinero cubre su sueldo y todas las prestaciones y bonificaciones de las que goza en su puesto. Y no sólo quedó intacto, sino que aumentó —en comparación con 2021— 9 mil 665 pesos.

Las prestaciones a las que tiene derecho el Consejero Presidente del INE son: aportaciones a seguridad social, ahorro solidario, prima vacacional, aguinaldo, prima quinquenal, seguro de vida institucional y seguro de gastos médicos mayores.

De acuerdo con el PEF —que está próximo a publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)— las prestaciones a las que no abona son ayuda para despensa y seguro de separación individualizado.

De todas las prestaciones, la más alta es la del aguinaldo: el monto que recibirá es de 340 mil 174 pesos, que es 106 veces mayor a lo que recibirá una persona que gana el salario mínimo este fin de año.

Pero no solo es el aguinaldo.

Por ejemplo, en ese puesto está previsto recibir su prima quinquenal —que es un complemento al sueldo que se otorga a los servidores públicos por cada cinco años de servicio— que asciende a mil 532 pesos; una prima vacacional —que es un dinero extra al salario para disfrute de vacaciones— por 10 mil 432 pesos y sus aportaciones a la seguridad social, por 41 mil 483 pesos.

Sólo de las percepciones de ese puesto son 475 mil 441 pesos.

En los últimos tres años, la remuneración total en ese puesto no ha sufrido alteraciones sustanciales:

En abril de este año, en entrevista con SinEmbargo, Córdova dijo sobre su sueldo que todo su patrimonio y su casa, son producto de su trabajo previo al INE.

Añadió que su patrimonio corresponde con sus ingresos como investigador de la universidad y con el nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

"Eso me permitió un nivel de vida mediano, un nivel de vida que yo mantengo a pesar que desde hace 10 años, ya que lo mencionas, no he tenido un sólo incremento, es más si tú ves, porque afortunadamente el INE es la institución más transparente del Estado mexicano, así, no hay otro órgano del Estado mexicano, ni del Gobierno, ni de otros poderes, ni de otros órganos autónomos en donde puedas saber con tanta claridad cuánto gana un funcionario del INE. Dicho eso, hace 10 años ganaba más, no en términos reales, de lo que se gana hoy. ¿Era mucho? Yo creo que sí, creo que la política que hemos seguido de no aumento es pertinente", respondió el Consejero a los periodistas Álvaro Delgado y Obed Rosas.

EL RECORTE AL PRESUPUESTO DEL INE

En el marco de la aprobación del Presupuesto para el año entrante, uno de los cambios que más polémica generó fue el recorte de 4 mil 913 millones de pesos al INE.

Se aprobaron 19 mil 736 millones de pesos cuando la propuesta de los consejeros era de 24 mil 649 millones, cifra similar a la que estaba en el Proyecto de Presupuesto.

Los argumentos del Instituto fueron que en 2022 se tenía que organizar la consulta de revocación o ratificación de mandato y además se debía contemplar una consulta popular que pudiera surgir.

El pasado miércoles 17 de noviembre, Lorenzo Córdova dijo que el INE hará todo lo posible para llevar a buen puerto la Revocación de Mandato pero no pondrá en riesgo otros derechos políticos, derechos laborales del personal del INE ni actividades sustanciales.

La declaración se dio justo cuando se da a conocer el Primer Informe parcial del Plan Integral y Calendario del proceso de Revocación de Mandato.

Córdova añadió que el Consejo General del INE hará los ajustes presupuestales para garantizar el derecho de la ciudadanía a un eventual proceso de revocación, y emprenderá las acciones jurídicas pertinentes ante el recorte hecho por la mayoría en la Cámara de Diputados.

En su comparencia ante dicha Cámara, el 5 de noviembre, Córdova informó que el Instituto requería de al menos 3 mil 830 millones de pesos para organizar este proceso, más otros mil 858 millones para una eventual consulta popular.

Pero desde el 14 de noviembre, el Consejero Presidente anunció el paso siguiente tras el recorte.

A través de su cuenta de Twitter, amagó que ante un recorte optaría por la vía jurídica.

"Frente al recorte, el Consejo General del INE tomará las decisiones institucionales que considera adecuadas y promoverá las acciones jurídicas a las que tiene derecho en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes", esto al asegurar que el recorte significa más de la cuarta parte del presupuesto operativo que el instituto había contemplado o para el próximo año.

En este contexto, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar, dijo que el presupuesto no puede ser excusa para no cumplir con las obligaciones que se tienen encomendadas cuando se tiene vocación de servicio y voluntad política.

De acuerdo con el periódico Reforma, Zaldívar añadió que el Poder Judicial de la Federación (que también sufrió uno de los mayores recortes presupuestales para 2022) ha tenido varios logros y los ha conseguido con un presupuesto menor al que tuvo en la pasada Administración.

También esta semana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador opinó sobre el tema. Consideró que el INE tiene recursos suficientes para realizar la consulta de Revocación de Mandato pese al recorte que sufrió en el Presupuesto.

"Yo no opino lo mismo. Tienen recursos suficientes, deben haber obtenido como 15 mil millones. ¿Cuánto les aprobaron de presupuesto? Además que lleven a cabo un plan de austeridad, que se bajen el sueldo, ganan mucho, los consejeros ganan más que el Presidente, se rayan, que ya le bajen a los viáticos, a las comidas y los vinos, y a todos los gastos superfluos", comentó en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador señaló que el organismo electoral tiene autorizados 19 mil millones de pesos. "¿Cuánto es lo autorizado? 19 mil millones ¿Cómo no les va a alcanzar? Ya lo he dicho, cuando llegamos nosotros la Presidencia se ejercieron tres mil 600 millones y ahora estamos ejerciendo 600, y trabajamos muy bien, sin ningún problema, porque pues ya no hay gastos superfluos", subrayó.