De avalarse Plan B elección de 2024 podría anularse, aseguran técnicos del INE

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Funcionarios y técnicos del INE expusieron a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado que de avalarse e instrumentarse el llamado Plan B en materia electoral, la elección presidencial de 2024 pueda ser anulada.

"Fue una reunión, sí, de conceptos, y fue una reunión de preocupaciones de los técnicos del INE, sobre el futuro de las elecciones o de los procesos y organización de los mismos", resumió el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal luego de la reunión donde también asistieron los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezados por su presidente Lorenzo Córdova.

Fueron los representantes de las áreas técnicas del INE, coordinados por Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del instituto, quienes detallaron a los senadores las repercusiones de este Plan 'B'.

Lorenzo Córdova, expuso al terminar el encuentro que quien hace las elecciones en México, son los miembros del Servicio Profesional Electoral, "esos que la iniciativa de reforma conocida como Plan 'B', plantea reducir en un 84.6 por ciento".

Subrayó que en la reunión se hizo énfasis del riesgo de que las elecciones puedan realizarse, llevarse a cabo, pero sobre todo que "no se incurra en la organización electoral en causas de anulación, que sería realmente grave pues las elecciones se tienen que hacer para que no sean anuladas".

"Y si hemos transmitido preocupación, pues bueno lo que queremos es simple y sencillamente que se cobre conciencia de las eventuales implicaciones que puede tener una reforma electoral que, por decir lo menos, y quiero ser muy cuidadoso por respeto a las instituciones, no fue procesada y discutida, o analizada o construida muchos menos con los datos técnicos que pudiéramos podido proporcionar, si se hubiera abierto un espacio de interlocución respetuoso entre los órganos del Estado mexicano, en particular, con el INE que es el responsable de hacer elecciones en este país", apuntó.

"Hoy hemos expuesto la gravedad en términos operativos, el riesgo que hemos venido advirtiendo, pero que se nos ha descalificado diciendo que esas son meras estridencias de quienes ya nos vamos, el riesgo de que siga habiendo en este país elecciones ciertas y confiables. Déjenme decirlo así, el riesgo de que volvamos a las épocas, que afortunadamente dejamos atrás, en donde la organización, la realización de elecciones era un problema y que hoy ya no es, hoy cuando hay elecciones la disputa está en la contienda, en el arbitraje electoral, en sí los votos se contaron bien o no", dijo en entrevista.

"Pero, ya no tenemos un problema de saber que va a haber una casilla el día de la jornada electoral esperándonos donde debe estar, cerca de nuestro domicilio, con una boleta esperándonos para ejercer en libertad nuestro voto, esa es la preocupación que hemos transmitido y no fuimos los consejeros. La bronca no es con nosotros, la bronca es seguir teniendo elecciones ciertas y confiables".

A su vez, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, comentó que si la Corte no echa abajo el Plan B "vamos a poner en riesgo la democracia electoral en México, todo lo que habíamos avanzado en los últimos 30 años está punto de irse por la cañería de la necedad".

Reiteró, luego de escuchar a las áreas técnicas del INE, que con esta reforma se intenta "descuartizar" al INE y poner en riesgo la voluntad popular, de que no pueda manifestarse de la mejor manera.

"La elección no se va a poder realizar de manera eficiente, que todas las áreas sufren recortes importantes, que los funcionarios no se van a capacitar, que los votos pueden no contarse bien, que las casillas podrían no instalarse, que meten una presión a las áreas técnicas que es materialmente imposible subsanar, que los dejan sin recursos, que les cortan prácticamente todos los instrumentos de operación y eso lo que va a garantizar es que la elección sea caótica"

La Jucopo celebró reunión con consejeras y consejeros del @INEMexico; escuchamos con respeto sus presentaciones sobre situaciones electorales en los próximos procesos. El diálogo, con tolerancia, es fundamental. pic.twitter.com/T78yBaPi1v — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 9, 2023

Ricardo Monreal, calificó de "buena" esta reunión. "Fue una reunión, sí, de conceptos, y fue una reunión de preocupaciones de los técnicos del INE, sobre el futuro de las elecciones o de los procesos y organización de los mismos"."No se tocó nada de la reforma. Simplemente plantearon sus preocupaciones sobre las implicaciones que esto representaba y nosotros los escuchamos con respeto, qué era lo que querían ellos, ser escuchados y los escuchamos".La Jucopo se comprometió a seguir analizando esta reforma y a seguir escuchando a los actores involucrados.