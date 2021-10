De Hoyos pide al PRI honrar el acuerdo de la alianza y votar contra Reforma Eléctrica

A un año de la creación de Sí Por México, una asociación que pretende lograr derrotar al partido Morena en las elecciones de 2024, el empresario Gustavo de Hoyos Walther expuso que las y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acordaron en la alianza a votar en contra de la Reforma Eléctrica que propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, por lo que confía en serán congruentes.

En entrevista para el programa "Los Periodistas" de SinEmbargo Al Aire, conducido por Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela, el miembro fundador de la organización civil abundó que existe un acuerdo que pactaron los dirigentes de los partidos miembros de la coalición Va Por México –PRI, Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD)– que deben honrar, pues ahí se comprometieron, entre otras 30 cosas, a que sus legisladores voten en contra de "cualquier reforma legal o constitucional que elimine o limite la participación de los particulares en la generación de energía eléctrica".

"Mi convicción, por lo que se firmó y por lo que he interactuado con muchos de los legisladores [del PRI], por lo que he hablado con sus movimientos partidiarios, creo que al final del camino la votación de todos y cada uno de los legisladores del grupo parlamentario del PRI será en el sentido de rechazar la Reforma. Cada legislador está en la libertad de generar su voto en el sentido que considere conveniente, pero me parece que en este tema tan disruptivo hay poco margen para no acompañar la decisión de un grupo parlamentario", afirmó el expresidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Sobre los esfuerzos por incorporar a Movimiento Ciudadano a la coalición política, el también director general de la firma de abogados De Hoyos y Áviles detalló que aunque Va Por México y Movimiento Ciudadano son dos unidades independientes, en "la mayor parte" de las discusiones que tienen lugar en el Congreso de la Unión se reúnen las bancadas de los cuatro partidos.

El empresario, originario de Nuevo León, aseguró que aunque no existe una garantía de que el partido se integre a Va Por México, el movimiento Sí Por México estará empeñado en lograrlo, y considera que si bien en 2022 todavía no será factible, "habrán las condiciones paulatinamente para que se pueda conseguir".

"La premisa fundamental es que esos cuatro partidos juntos pueden ser altamente competitivos rumbo a la elección federal de 2024", consideró el presidente de la organización Alternativas por México. "Hay que sentar las bases para que México cuente, entre 2024 y 2030, con el primer Gobierno federal de coalición de la historia de este país", señaló.

En este sentido, reconoció la complejidad de elegir a un candidato de entre la lista de militantes de los tres –posiblemente cuatro- partidos–, pero confió que Sí Por México será capaz de lograr el diálogo y consenso entre los políticos para lograr el apoyo unánime. Aunque respeta la decisión que tomó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, de proponer a militantes de su partido para la elección del candidato, precisó que la organización no busca proponer candidatos, sino primero plantear por qué quieren crear una coalición.

"Vamos a echar a Morena de Palacio Nacional en 2024. [Y realizar la conferencia de prensa frente a Palacio Nacional] Es una decisión deliberada, es un mensaje claro", destacó el abogado.