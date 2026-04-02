De la Fuente sale de la cancillería

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la salida de Juan Ramón de la Fuente de la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por motivos de salud y en su lugar propuso como canciller a Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte, quien deberá ser ratificado por el Senado.

En un video difundido en sus redes sociales, Sheinbaum Pardo señaló que De la Fuente seguirá "ayudando en distintos temas" tras su salida de la Cancillería, al tiempo que envió al Senado la ratificación de Velasco para que sea aprobada en estos días.

Roberto Velasco Álvarez, quien en el sexenio anterior se desempeñó como vocero de Relaciones Exteriores, estuvo al frente del despacho en noviembre pasado justo cuando De la Fuente solicitó licencia para ausentarse para ser sometido a una operación.

Este cambio en la Cancillería se da en el marco de la negociación del T-MEC, las amenazas que ha hecho el mandatario estadounidense Donald Trump en distintos temas al gobierno de México y el conflicto en Medio Oriente.

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"Juan Ramón me ha pedido que, por razones de salud... hace poco anunciamos que tenía un problema en la espalda y que requiere una rehabilitación muy delicada, deja la Secretaría de Relaciones Exteriores. Él nos va a seguir ayudando en distintos temas, y también, ya que termine su rehabilitación, ya regresará a seguirnos ayudando", dijo la Mandataria federal al considerarlo como "parte de este gran proyecto de transformación de nuestro país".

"Estoy muy contenta que un joven se incorpora a la secretaría, además tienen una excelente relación Juan Ramón y Roberto, y vamos a seguir trabajando juntos", dijo sobre Roberto Velasco.