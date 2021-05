De la Garza denuncia ante OEA violaciones a democracia en México

El candidato de la alianza PRI-PRD al gobierno estatal, Adrián de la Garza Santos, se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para denunciar que en todo México y no sólo en Nuevo León se está registrando una grave situación que atenta contra la democracia.

El aspirante priista, quien compartió una imagen junto a Luis Almagro en la oficina del secretario general de la OEA, expuso en breve video de 1:07 minutos: "Hola como están todos, estamos aquí, sigo en Washington, vengo saliendo del edificio de la OEA, estuve con el secretario general, Luis Almagro, a quien le agradezco la oportunidad de haberme recibido, exponiéndose la grave situación de lo que está pasando no nada más en Nuevo León, sino en México".

Agregó De la Garza, "hoy no vengo por el tema de la elección en Nuevo León, creo que es más grande nuestro interés que es la democracia de México", pues afirmó, " lo que está pasando en México es grave para todos nosotros, atenta contra muchas luchas que tuvimos que pasar para tener elecciones limpias, elecciones certeras, y que dan democracia a nuestro país".

Reiteró, "lo que ha estado pasando en últimas fechas (en México), viola cartas fundamentales de democracia interamericana que ya está en documentos y que siempre se ha dado respeto para darle viabilidad a todos nuestros países".

Por ello expuso, "así que vamos a seguir luchando por la democracia, no nada más de Nuevo León, de México, y vamos a salir muy bien, todo va a estar bien", retomando para su mensaje frases que ha utilizado en su campaña por la gubernatura.

El aspirante priista hizo una gira a Washington, acompañado por Ildefonso Guajardo, líder del equipo negociador del TMEC, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, según anunció, para buscar inversiones de Estados Unidos en Nuevo León. Sorprendió hoy al anunciar que también estuvo con el secretario general de la OEA, quien dio a conocer la presencia de una misión de observación electoral para el proceso del seis de junio próximo.