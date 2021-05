De la Garza presenta queja contra AMLO ante la CNDH

El candidato por el PRI a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por posibles violaciones a derechos humanos.

Al salir de la CNDH, donde presentó su escrito ante la Oficialía de Partes Común, el candidato afirmó que al existir una intromisión directa del Estado mexicano a través del presidente López Obrador en el proceso electoral actualmente en curso, solicitó la intervención del organismo defensor de derechos humanos.

"Consideramos que existe una intervención directa del Estado mexicano a través del presidente de la República en las elecciones ya no es un tema de la elección de Nuevo León sino, tiene que ver con un tema de la elección del país, con las intervenciones del presidente se violan principios fundamentales de debido proceso, principios fundamentales de la presunción de inocencia, que tienen que ver con la democracia", señaló.

Indicó que con esta intervención, el titular del Ejecutivo busca beneficiar a Morena en las elecciones de Nuevo León e incluso a Movimiento Ciudadano, cuyo candidato es Samuel García actualmente sujeto a investigación penal por financiamiento ilícito de campañas.

El pasado 10 de mayo la Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició investigación contra de la Garza por supuesta compra y coacción de votos a través de las llamadas "tarjetas rosas" con las que solicitó el voto femenino en la entidad.

El candidato priísta indicó que hasta el momento no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, pues ni siquiera ha sido notificado formalmente de la misma.

"No nos han dado acceso, no nos han informado, siguen haciendo hostigamiento en contra de ciudadanos de Nuevo León tratando de que declaren ciertas cosas para tratar de incriminarme así como lo hizo ya el presidente de la República directamente y esto es parte de lo que se está denunciando", añadió.

"Exigimos que saquen las manos de este proceso electoral, que saquen las manos y sobre todo que se cumpla con el Derecho, que se cumpla con la legalidad en beneficio de todos los mexicanos".