De la Garza y Samuel García se declaran ganadores en Nuevo León

Apenas el reloj marcó las 18 horas, cuando aún había filas de ciudadanos votando en las casillas, debido a que el proceso inició más tarde que de costumbre y se realizó más lento por los protocolos sanitarios, los candidatos de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García Sepúlveda, y del PRI-PRD, Adrián de la Garza, se declararon vencedores de las elecciones de Nuevo León. A su vez, Fernando Larrazabal, aspirante del PAN, señaló que, no obstante que tres encuestas de salida le daban una ventaja de cuatro puntos en promedio, por prudencia y respeto a los electores que todavía estaban votando, no se declararía ganador.

En el mismo sentido, Clara Luz Flores Carrales, de la coalición conformada por Morena, el PVEM, el PT y Nueva Alianza, señaló que debido a que los números estuvieron muy cerrados, ningún aspirante tenía por qué declararse ganador, ya que sería un acto de irresponsabilidad, y además una falta de respeto a todos los ciudadanos que todavía estaban votando y hacia los funcionarios de casilla que una vez que sufragara el último votante, iniciarían el cómputo y el llenado de las actas.

Sin embargo, su representante jurídico, Héctor Gutiérrez de la Garza, confió que una vez que se realice el conteo oficial, el resultado indicará que Nuevo León tendrá la primera gobernadora de su historia. Aunque admitió que todavía a esa hora –poco después de las seis de la tarde-, había largas filas de votantes, el candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, se declaró ganador con base en sus encuestas de salida, por una ventaja de 10.5 puntos. Y estimó que una vez que terminaran de contarse los votos que todavía no se emitían "va a seguir aumentando el margen de ventaja".

Agradeció a su "ejército naranja" o "defensa matona" de representantes de casilla el esfuerzo para este triunfo, pero les alertó para que todavía no se fueran a festejar porque había que terminar de realizar el conteo, y estar pendientes de que se respete la cadena de custodia de los paquetes electorales.

"A las 6:07 a votar de manera histórica y que todavía ahorita hay largas filas y que por eso estamos confiados que esa ciudadanía que fue de manera firme, contundente, va a seguir aumentando el margen de 10.5 por ciento", afirmó. Dijo estar muy contundente y exhortó al priista Adrián de la Garza "a que acepte su derrota".

Pero el abanderado del PRI-PRD, De la Garza Santos, señaló que a Samuel García le gusta decir mentiras y ocultar la verdad, por lo cual desestimó que se dijera ganador, pues afirmó que una encuesta propia y las de cuatro casas encuestadoras le daban una ventaja de entre tres y cinco puntos, que consideró irreversible, y será confirmada por el PREP y las autoridades electorales.

Hablando ya como gobernador electo, dijo que hará un gobierno para todos ya que, con esta victoria, "lograremos escribir un mejor capítulo en la historia de Nuevo León" pues los ciudadanos tomaron la decisión de recuperar el rumbo y hoy comenzó un nuevo futuro.