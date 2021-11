De luto Sahuayo, Michoacán, tras accidente de autobús en Joquicingo

Tras el accidente de un autobús registrado en Joquicingo, Estado de México, el municipio de Sahuayo, Michoacán, se enlutó y será un día recordado en la historia con mucha tristeza.

El accidente dejó como saldo 19 personas fallecidas y 32 lesionados, coincidieron el alcalde, Manuel Gálvez Sánchez y el diputado federal, Armando Tejeda Cid.

"Desgraciadamente es un hecho muy lamentable, resultado de un accidente que nadie quisiéramos sufrir y que hoy tiene nuestra atención y ocupación también", expresó el presidente municipal de Sahuayo, Manuel Gálvez Sánchez.

Dijo que ya estableció contacto con los familiares de las personas que viajaban en este autobús para acompañarlos en todos los requerimientos. Explicó que en el caso de los familiares de menores de edad que están ahorita en urgencias, son trasladados en helicópteros a Toluca, para dar la autorización de los procedimientos quirúrgicos.

De las familias de las víctimas que no han sido identificadas, saldrán en autobuses a los ministerios públicos del Estado de México, para la identificación de los cadáveres.

"Decirles que vamos a estar trabajando fuertemente para que todos los trámites que se tengan que hacer debido a este lamentable accidente salgan de la manera más rápida y las personas que fallecieron puedan estar con sus familiares lo más inmediato posible".

"Y que las personas que están siendo atendidas en los diferentes hospitales, decirles a los familiares que estamos en contacto con las autoridades sanitarias del Estado de México, para estar al pendiente de lo que se requiera", expuso el alcalde michoacano.

Gálvez Sánchez dijo que tuvo comunicación con el subsecretario de Gobierno del Estado de México quien les manifestó que toda la atención médica será gratuita y absorbida por el gobierno de esa entidad. Mencionó que todavía no se han determinado las causas que provocaron ese accidente que dejó los 19 muertos y 32 lesionados.

"Se están haciendo los peritajes correspondientes y en cuanto tengamos esa información la haremos saber de la manera correspondiente". Señaló que las víctimas iban a una excursión y que al parecer el accidente se suscitó entre las 8:30 y 9:00 de la mañana.

Agregó que regularmente este tipo de excursiones salen entre 11:00 y 12:00 de la noche; los viajes son de 5 a 7 horas, para aprovechar la noche y llegar temprano a los lugares de excursión. El diputado federal por el Distrito 04 con cabecera en Jiquilpan, Armado Tejeda Cid, expresó que "Hoy es un día muy triste para Sahuayo; para nuestra gente".

"Lamento profundamente el accidente ocurrido el día de hoy, en el municipio de Joquicingo en el Estado de México, donde vecinos y amigos míos viajaban rumbo a Chalma, en un viaje anual motivado por la fe que caracteriza a nuestro pueblo", señaló.

Tras acudir al lugar de los hechos, así como a los hospitales donde fueron trasladados los heridos, Tejeda Cid, indicó que se brindará el apoyo a los afectados, junto con las autoridades del Estado de México.

"Deseo que tengan la certeza de que no están solos, que juntos saldremos de esto, y buscaremos la forma de ayudar en todo lo que se necesite". "Que en paz descansen todos mis amigos y amigas que perdieron la vida hoy y pronta resignación a sus familiares y amigos, estoy con ustedes", reiteró el legislador.