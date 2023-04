¿De qué se le acusa a Christian Von Roehrich?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Esta tarde de este jueves fue deportado y entregado a la Fiscalía General de la República, cuando intentaba cruzar hacia los Estados Unidos, el exalcalde Christian Von Roehrich.

Christian Von Roehrich de la Isla fue Diputado Local en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, presidió la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del congreso local y alcalde de Benito Juárez (2015 a 2018).

El pasado 8 de diciembre del 2022 se giró una orden de aprehensión a Christian Von Roehrich por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) además de que se solicitó la ayuda de la ciudadanía para detenerlo.

En la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia, ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión a Christian Von Roehrich por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos, además de asociación delictuosa.

La Fiscalía detuvo a tres exservidores públicos de la alcaldía por presuntamente ser prestanombres de funcionarios de alto nivel en la demarcación, y que todos ellos desempeñaron cargos públicos durante la administración que encabezó Christian Von Roehrich, además de su presunta implicación con el Cártel Inmobiliario.

"Posterior al sismo de 2017, la alcaldía Benito Juárez erogó cerca de 207 millones de pesos asignados a presuntas empresas fantasmas. Esta asignación fue mediante tres contratos: dos de ellos emitidos por un monto exacto destinado a dos empresas diferentes por concepto de arrendamiento de maquinaria para trabajos de demolición, más un contrato adicional por mantenimiento de inmuebles públicos afectados", detalló el vocero de la Fiscalía Ulises Lara.

De acuerdo con las investigaciones, los integrantes y las actividades posteriores de dichas empresas han dejado en claro que en realidad posiblemente sirvieron para simular un correcto uso de los recursos públicos.

Christian Damián Von Roehrich de la Isla es un político panista quien hasta hace unos meses era diputado local, coordinador de la bancada del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso de la Ciudad de México.

Se ha desempeñado como director General de Participación Ciudadana de la alcaldía Benito Juárez, delegado, y tres veces diputado local.

De acuerdo a su currículum, estudió Derecho en el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas. Entre 2009 y 2012 fungió como director General de Participación Ciudadana en la Delegación Benito Juárez, y posteriormente fue electo diputado local en la IV Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2012-2015).

De 2015 a 2018 fue jefe delegacional en Benito Juárez. Es precisamente durante este lapso que cayó en distintas irregularidades, de acuerdo a la Fiscalía capitalina.

En 2018 fue electo diputado en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y en 2021 fue reelegido y asumió la coordinación de los panistas.

En septiembre de 2022 fue designado presidente de la Jucopo y el 8 de diciembre de ese año, la Fiscalía capitalina le giró una orden de aprehensión en su contra por uso ilegal de atribuciones y facultades y asociación delictuosa.

Esta orden de aprehensión dificulta los trabajos legislativos por varios días, hasta que el 9 de febrero de este 2023 los diputados locales de Morena le negaron la licencia a Von y días más tarde lo dieron de baja por acumular cinco faltas consecutivas.

Federico Chávez, suplente de Christian Von Roehrich, tomó protesta como diputado local el 23 de febrero, por lo que el Congreso capitalino volvió a tener 66 diputados y diputadas.

Al respecto, el nuevo legislador destacó que no se sentía presionado por cubrir el espacio vacante que deja Von, pues iba a ocupar "el espacio de un legislador más".

En total, el panista estuvo prófugo 133 días, ahora será trasladado desde Reynosa, Tamaulipas, a la Ciudad de México para ser presentado ante un juez, quien definirá su situación jurídica.