"¿De qué voy a vivir? De mis ahorros, Beatriz tiene su trabajo", afirma AMLO

Al agradecer la confianza que la gente tiene en él, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que en septiembre de 2024 termina su periodo presidencial para jubilarse y no volver a participar en actividades políticas ni en conferencias, homenajes o actos públicos.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador dijo que en su retiro ni siquiera se manifestaría "en casos lamentables de ningún tipo".

"Voy a apagar el teléfono, hasta mis hijos, mis nietos van a ser siempre aceptados, bien recibidos, pero cero política, cero política, porque ya tenemos que darle la estafeta a los que vienen detrás", dijo.

Agregó que los presidentes de México han sido jóvenes, pero "el que está chocheando pues el que les habla porque de todos los presidentes soy el de más edad".

"Hasta septiembre, soy maderista, creo en la democracia, creo en el sufragio efectivo y la no reelección, son mis principios y nadie debe de sentirse insustituible, no caer en el necesariato (...) creo incluso fraternamente que los errores que han cometido algunos gobernantes de izquierda en América Latina han consistido en querer mantenerse en la reelección. ¡No, ya terminamos y a otra cosa!.

"Sí me voy a dedicar a investigar y a hacer un libro, ya lo he dicho, sobre el pensamiento conservador, que es un tema importantísimo que me interesa mucho y creo que es un aporte para las nuevas generaciones y a eso me voy a dedicar.

"¿Y de qué voy a vivir? Bueno, ya voy a tener derecho a mi pensión en el ISSSTE. Ya de una vez también lo digo, hay un tope en las pensiones del ISSSTE, pero con eso y Beatriz (Gutiérrez Müller) tiene su trabajo, es investigadora y los ahorros y con eso vamos a vivir. Además no estoy acostumbrado a un tren de vida de lujo, me da pena", declaró el presidente de México.

Añadió que cada persona debe tener "lo básico" e "indispensable" para vivir y mostró su respeto para quien tiene un patrimonio mediante el trabajo.

"Siempre lo he dicho, no todo el que tiene es malvado", refirió.