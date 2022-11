Debate del PEF 2023 será en sesión semipresencial

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 7 (EL UNIVERSAL).- Los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, aprobaron un acuerdo para que el debate del Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2023, se realice de manera semipresencial. Lo anterior a fin de que les sea más fácil reunir el quórum necesario ante la posibilidad de cierres y manifestaciones.

Entrevistado al término de la reunión de Jucopo, que se desarrolló en la biblioteca de la Cámara de Diputados, en el centro histórico, Ignacio Mier, Presidente de dicho órgano legislativo, puntualizó que el objetivo central es sesionar dentro de la Cámara de Diputados a fin de no trasladar el acto a una sede alterna por las manifestaciones.

"No podemos anticiparnos, hay que ser prudentes, no se ha considerado ninguna sede alterna, vamos a dejar que los integrantes de la Comisión de Presupuesto y de Educación dialoguen con las personas que están afuera de la Cámara", expuso.

El también coordinador parlamentario de Morena, explicó que los líderes de la Confederación Nacional de Sindicatos de CECyTE's, quienes se manifestaron este lunes para exigir homologación salarial, basificación y reconocimiento a la antigüedad, ya acudieron a la Secretaría de Gobernación para negociar sus peticiones.

Recordó que cada año, grupos acuden a manifestarse a San Lázaro para pedir recursos, por lo que exhortó al Presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, a resolver el asunto.

Se planteó la Sede alterna pero quedamos de vernos allá en Cámara, ya le toca al Presidente de la Mesa Directiva resolver el tema de los manifestantes.

"Esto sucede cada año, es un manera que tienen todos aquellos que consideran que deben verse incrementados los presupuestos que les benefician, seguramente en estos días veremos a otras organizaciones en la Cámara. Este tema de las manifestaciones lo debe resolver la Mesa Directiva.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, confió en que mañana puedan sesionar sin complicaciones en las instalaciones sede, mientras que el coordinador del PRD, Luis Cházaro, hizo votos en el mismo sentido.

"Esperamos que las negociaciones con los manifestantes permitan sesionar en el pleno de la Cámara de Diputados", indicó.

Oposición contra sesión semipresencial. Durante la sesión de la Jucopo, PRI, PAN, PRD y MC votaron en contra de que la sesión de este martes fuera semipresencial.

Al término, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que ahora habrá "albazo virtual".

"La degradación del Poder Legislativo ya alcanza niveles asombrosos: Discutiremos el presupuesto (facultad sustantiva de la Cámara de Diputados) de forma "semipresencial" y casualmente hoy tomaron el recinto legislativo. El albazo, ahora, será virtual", denunció.