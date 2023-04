Debaten Delfina Gómez y Del Moral

Ciudad de México.- Delfina Gómez y Alejandra del Moral, candidatas para la gubernatura del Estado de México por las coaliciones Morena-PT-PVEM, y PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza, respectivamente, expusieron sus ideas y mostraron sus propuestas este jueves, durante su primer debate rumbo a la contienda electoral de este 2023.

De este modo, Delfina Gómez señaló que Edomex ocupa el primer lugar a nivel nacional en percepción de corrupción, por lo que planteó aplicar “los preceptos de la 4T, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, además de fortalecer los diversos programas de combate a este fenómeno.

Por su parte, Del Moral afirmó que la corrupción “la cometen las personas, no las instituciones”, y agregó que Gómez carecería de calidad moral, puesto que habría robado a los habitantes de Texcoco durante su gestión como alcaldesa de dicho municipio.

Alejandra del Moral subrayó que todas las mujeres merecen respeto y que deben ser ejemplo de fuerza, de valentía y de carácter. También prometió castigar todos los feminicidios, esto ayudada por una policía de género con 10 mil elementos.

Por su parte, Delfina planteó cubrir paulatinamente los municipios del Estado de México con la policía de género.