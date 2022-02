Debaten en el Senado sobre ingresos de periodistas y corrupción

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Senadores del PAN y de Morena debatieron en la tribuna del Senado la exigencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de que periodistas como Carlos Loret de Mola transparenten los ingresos que reciben por su labor, lo cual fue respaldado por los legisladores del oficialismo.

La senadora del PAN, Lilly Téllez, manifestó su solidaridad con Loret de Mola y destacó que el Presidente de la República no tiene la autoridad moral ni ninguna facultad para pedirle al periodista que haga público cuánto gana y quiénes le pagan y quién es su jefe, "porque está equivocado el Presidente al decir que es un trabajo público" porque no es un funcionario.

"A quien sí debería el Presidente pedirle cuentas y con quien sí tiene facultades amplias es con su hijo", expuso durante la sesión ordinaria.

En respuesta, la senadora por Morena, Antares Vázquez, indicó que "el neoliberalismo perverso no sólo tocó a los gobiernos, los negocios al amparo del poder se hicieron, por supuesto con la complicidad y el apoyo de los mercenarios de la información, como hay aquí alguien que viene siempre a hacer reality shows, que ha sido parte de esa mafia".

"Los periodistas, tienen derecho a un sueldo, pero fíjense, normalmente los periodistas no se enriquecen de su labor, son bastante sufridos porque caminan mucho, trabajan mucho y perciben poco, pero los mercenarios del periodismo, esos amasan grandes fortunas", expuso en tribuna. La senadora Imelda Castro, expuso que no hay que molestarse por el planteamiento del Presidente, pues es un trabajo público el que hace, no está en el ámbito privado lo que se realiza, por parte de él y de todos los periodistas, de todas las personas que se dedican a esta actividad que tiene una función social.

Respecto al tema de la empresa Baker Hughes, indicó que quienes hicieron que se convirtiera en la quinta empresa que tiene más contratos con Pemex, "no fue el hijo del Presidente, no fuimos nosotros, la 4T y no fue el director de Pemex, fueron los gobiernos anteriores" como el de Fox, Calderón y Peña Nieto.

"Quiero decir, está demostrado que es una campaña, una guerra sucia más porque quieren bajar la popularidad del Presidente y no saben cómo", agregó la morenista. Xóchilt Gálvez, senadora del PAN, expuso que "el tema de fondo no es si se fue a rentar una casa, el tema de fondo es que hay negocios de por medio y ustedes también fueron mal pensados, pues a poco Higa, que era un contratista consentido de Peña Nieto, pues el escándalo fue que le había y vivían en la Casa Blanca que pertenecía al Grupo Higa. Y este fue un gran escándalo y de ahí empezó la decadencia del gobierno de Enrique Peña Nieto".