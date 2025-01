Debe haber un solo esfuerzo en la oposición: Xóchitl

Ciudad de México.- Tras haber dado vuelta a la página de la elección presidencial de 2024, la excandidata opositora Xóchitl Gálvez Ruiz prepara la creación de un nuevo partido político.

Al reflexionar sobre la derrota electoral ante la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, en charla con El Universal, la exsenadora señala que a los tres partidos que la postularon, PAN, PRI y PRD, les faltó hacer trabajo en territorio y fallaron al no cubrir con representantes el 100% de las casillas.

Admite que no puede alegar un fraude electoral, porque, aunque se trató de una “elección de Estado”, la oposición no pudo convencer al electorado de que su proyecto era mejor que el de Morena.

Gálvez Ruiz subraya que nunca imaginó competir por la Presidencia de la República porque estaba enfocada en otros proyectos, pero las circunstancias y la falta de liderazgos hicieron que los mexicanos se sintieran “huérfanos”.

¿Cómo va su proyecto de nuevo partido político?

—Justo estamos en ese trabajo, hemos platicado con otros actores políticos, yo creo que hay dos vertientes: una, los partidos que están tienen que ser mejores. Esta necesidad de un nuevo partido, creo que tiene que haber un solo esfuerzo, no puede haber 20, 30 esfuerzos.

“Posiblemente haya un esfuerzo de ultraderecha, que obviamente yo ahí no me siento identificada, ultraizquierda no la veo, pero ultraderecha sí y quizá uno más de centro, más de causas”.