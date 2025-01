Los homicidios dolosos tienen una ligera alza

Ciudad de México.- De enero a diciembre de 2024, los homicidios dolosos registraron 29 mil 820 víctimas y en el año 2023 fueron 29 mil 713, lo que representa que en el año 2024 cada 24 horas ultimaron en promedio 81.7 personas, mientras que en 2023 diariamente privaron de la vida a 81.4, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En tanto, los reportes diarios de homicidios dolosos de las fiscalías estatales y dependencias federales señalan que los asesinatos de diciembre de 2024 registraron un promedio de 65.3 víctimas cada 24 horas, al documentar en el mes 2 mil 26 homicidios.

Los estados que ocuparon los primeros lugares por homicidio doloso en diciembre de 2024 son Guanajuato, con 266 víctimas; Sinaloa, 161; Estado de México, 160; Baja California, 145, y Jalisco,123.

David Saucedo, consultor en programas de gobierno y especialista en seguridad pública, considera que tenemos un subregistro de homicidios y detalla que los datos que dan a conocer las autoridades son los registros médicos forenses de los estados y en varios de alta violencia como Guanajuato, Baja California, Jalisco hay maquillaje de cifras.

“Entonces, no estoy de acuerdo con la hipótesis de que el gobierno federal trae esa percepción de que se estabilizaron los homicidios; no es así, tenemos un subregistro de este delito… Vamos a suponer que se mantuvo el número de homicidios. Eso implica, en consecuencia, que todo lo que se hizo a lo largo del año no funcionó.

Explica que los homicidios dolosos los hacen pasar como si fueran homicidios culposos, y otro factor son los cuerpos enterrados en narcofosas, que no se registran en las cifras de homicidios.

“Por ejemplo, encuentran 50 cadáveres en una narcofosa. Los registros de homicidios no se actualizan en las fiscalías estatales, que son las que nutren al Sistema Nacional de Seguridad Pública... Los fiscales estatales argumentan que como son restos óseos no se sabe a cuántos cadáveres corresponden los cuerpos”, refiere.

Expresa que hay ocasiones en que se recuperan cadáveres completos o en todo caso mediante ciertas piezas óseas, como un cráneo o esternón, se puede determinar el número de personas asesinadas y enterradas en las fosas.

Abunda que hay dos factores que alteran el conteo: los cuerpos en las narcofosas no son contabilizados de manera adecuada y una operación de maquillaje de cifras.