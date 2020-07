"Debe imperar la ciencia en la pandemia", asevera Muñoz Ledo

El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), planteó la relevancia de que en esta emergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19) prevalezca "la rectoría de la ciencia: no se puede jugar con los números ni de la pandemia ni de la situación económica, a capricho de los gobernantes", pero tampoco con fines partidistas o electorales.

Este lunes, en la Reunión Parlamentaria Bilateral México-España, que se realizó vía virtual, Muñoz Ledo expuso que lo más importante es la guía científica para la toma de decisiones.

Por eso, "las cifras deben ser claras y perfectamente avaladas por el Parlamento, por las comisiones técnicas que las valide. El parlamento debe decir y hacer derecho en cuanto al conocimiento y las circunstancias", subrayó el legislador.

"Segundo: la no partidización, esto no puede estar de ninguna manera en la agenda electoral", expuso y mencionó como tercer aspecto la regionalización del problema, pues no es lo mismo la situación que vive Catalunya que la de Oaxaca, por ejemplo.

Muñoz Ledo celebró que en España ya se haya logrado concretar el 10 de junio pasado la renta básica universal, como apoyo directo a los desempleados a consecuencia de la pandemia.

En México se propone un apoyo vital también para personas en el desempleo, aunque para el caso de nuestro país esa es "una cantidad muy grande, 20 veces más de lo que hemos calculado, claro que aquí hay más desigualdad", señaló.

En su intervención reconoció que a diferencia de España, México no tiene un Parlamento ni pertenece como esa nación a un sistema comunitario como es la Unión Europea, pero consideró posible aprovechar las experiencias.

Además, dado que existe un acuerdo para la Asociación Estratégica Alianza Económica y Concertación Política suscrito por México con Europa y un tratado de cooperación científica con España, el diputado Muñoz Ledo propuso que haya una comisión que inaugure una etapa de investigación científica entre ambas naciones.