Decepcionados,padres de los 43

Ciudad de México.- Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa dijeron este martes estar "cansados" y "decepcionados" con las autoridades tras el reciente informe del grupo de expertos de la CIDH que reveló una mayor intervención de las Fuerzas Armadas de México en la investigación, así como una total "simulación" en la primera versión oficial del caso.

"¿Cómo no estar enojados si a tres años sale una información que tenía que haber sido entregada en su momento? ¿Cómo no estar enojados si no sabemos nada de nuestros hijos?", expresó Mario González, padre de uno de los 43 jóvenes desaparecidos en 2014, durante la conferencia realizada en la CDMX.

Sobre las imágenes e información reveladas por el nuevo informe del GIEI —es el tercero luego de los presentados en 2015 y 2016— los familiares dijeron que con éste confirman que no se equivocaron cuando insistieron en que no bastaba "con la voluntad", y que tenían que ser acompañados por un organismo internacional, detalló Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Aguirre añadió que con la publicación de esta nueva información los padres también tienen la sensación de que las autoridades dejaron transcurrir tres años sin poder acceder a toda la información del caso.

Lo anterior, pese a que en diciembre de 2018 se firmó el Decreto Presidencial para el Acceso a la Verdad en el caso Ayotzinapa, que fue refrendado por las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, y con el que el Gobierno se comprometía a entregar toda la información relacionada con el caso.

"No hablo de mandos pasados, hablo de estos mandos que nos prometieron llegar a la verdad, que jugaron con nosotros, que lo único que querían era la fotografía", expuso, molesto, Mario González.

"¿Si no obedecen un decreto presidencial, a quién obedecen?", agregó el director del Centro Prodh.

Este martes, en su conferencia diaria, el presidente dijo que los jefes de la Secretaría de Marina (Semar) involucrados en el operativo del basurero de Cocula sobre el caso Ayotzinapa son investigados y ya han declarado ante la Fiscalía General de la República (FGR).