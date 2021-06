Decidimos avanzar en rehabilitación... no podemos esperar: Sheinbaum sobre L12

Claudia Sheibaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que no pueden esperar a que todos los informes técnicos y peritajes concluyan para comenzar a rehabilitar la Línea 12 del Metro, por lo que avanzan en el proyecto ejecutivo y de forma paralela se reunirá con las empresas Carso e ICA.

"No podemos esperar todos los estudios de aquí a que terminen, el peritaje de la empresa internacional termina en agosto. No conocemos cuáles son los tiempos de la Fiscalía General de Justicia y también del estudio que está haciendo el Colegio de Ingenieros con todas las sociedades técnicas (...) en este caso, decidimos avanzar ya en el proyecto ejecutivo de rehabilitación mientras se siguen haciendo los otros estudios tanto en el tema del elevado como en algunos temas que se encontraron en el túnel", señaló la jefa de Gobierno en conferencia de prensa.

Reiteró que el Comité Técnico de Refuerzo y Rehabilitación se reunirá este lunes y tendrá en un mes un proyecto ejecutivo para que pueda entrar en operaciones de forma segura.

"No soy experta en estructuras, pero es claro que se requiere un reforzamiento. El equipo técnico (de rehabilitación) no es una empresa aquí, sino, quizás, los mejores ingenieros de México que nos van a ayudar al reforzamiento de la línea", señaló.

Explicó que hasta el momento ha tenido contacto con las empresas Carso e ICA para entablar una mesa técnica independiente a las que realizará el Comité Técnico de Refuerzo y Rehabilitación y que se sumará Alstom, que también participó en la construcción de la Línea 12.

Al ser cuestionada si buscaron a estas empresas para que reparen con sus recursos el tramos dañados así como el colapsado, Sheinbaum respondió: "por lo pronto, muy claramente, hablamos por teléfono y nos vamos a reunir la próxima semana".