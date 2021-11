Declara la madre de Ingrid contra posible feminicida

Antelma Vargas, madre de la joven Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio y cuyo cuerpo fue violentado luego de su muerte, ya declaró en contra de Erick Francisco "N", expareja de su hija, quien confesó haber cometido el crimen.

En las audiencias de juicio sobre la muerte de la joven, que empezaron desde septiembre pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la representación legal de la familia de Ingrid, reconocida como víctima indirecta, han desahogado diversas pruebas en contra de Erick Francisco "N", cuya defensa no ofreció ninguna prueba para intentar acreditar su inocencia.

Entre esas pruebas están las testimoniales, que en total se ofrecieron 49, entre las cuales están las declaraciones de la madre de Ingrid y sus hermanas.

También han declarado los policías que en febrero de 2020 detuvieron a Erick Francisco "N", luego de que éste confesó a su exesposa que acababa de matar a su novia Ingrid, y otros policías de investigación que fueron quienes se encargaron de realizar diversas diligencias de investigación para reunir evidencias en contra del imputado.

A pesar de que el juez de la causa ha realizado las audiencias lo más rápido posible para desahogar las pruebas, se prevé que en el caso se dicte sentencia hasta el próximo año.

Lo anterior, debido a que la fiscalía ofreció, además de los 49 testimonios de 32 personas, más de 20 pruebas documentales y periciales, lo que se suma a las que ofreció la asesoría victimal, que representa a la familia de Ingrid.

La joven fue asesinada el 9 de febrero de 2020 en un departamento de la colonia Vallejo, en la Gustavo A. Madero.

Su entonces pareja, Erick Francisco "N", confesó a su exesposa que la mató y desolló, razón por la que la mujer lo denunció y ese mismo día fue detenido y puesto a disposición.

Debido a la pandemia por el Covid-19, cambios en la defensa de Erick Francisco "N" y algunas negligencias del Ministerio Público local, el asunto se retrasó por más de un año.

EL UNIVERSAL informó que la familia de Ingrid Escamilla ha reprochado a las autoridades capitalinas la dilación con la que se ha desahogado el asunto.

El pasado 7 de julio, Antelma Vargas, madre de Ingrid, se reunió por primera vez desde la muerte de su hija, con la fiscal General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.

Durante el encuentro, realizado en el edificio sede de la Fiscalía en la colonia Doctores, Antelma Vargas cuestionó a Godoy sobre la dilación en el juicio contra Erick Francisco "N", y reprochó que ni ella ni sus hijas han recibido atención sicológica, aun cuando son reconocidas como víctimas.

"Le dije mi sentir, de que lo que ellos dijeron en un principio, que el caso era prioritario, pues que de verdad le den la atención, porque hasta ahorita eso no se ha atendido, porque más que nada con los ofrecimientos de atención sicológica para la familia y todo eso, pues no se da", comentó luego de concluir el encuentro.

Desde entonces, la fiscal Ernestina Godoy se comprometió a gestionar personalmente la atención sicológica a la que tiene derecho la familia de Ingrid como víctimas de su feminicidio.