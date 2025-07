Declaraciones de la defensa, irrespetuosas: Presidenta

Ciudad de México.- Después de que Ovidio Guzmán “El Ratón” se declaró culpable en EU de cuatro cargos por narcotráfico y delincuencia organizada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegaba a Culiacán para inaugurar una nueva área de quemados en el hospital pediátrico de Sinaloa.

Afuera, los reporteros nacionales y locales le cuestionaban sobre las declaraciones del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. “Terminando la reunión nos organizamos y les contesto sus preguntas”, dijo la Presidenta.

Descartó que su gira por Sinaloa tuviera que ver con el caso de Ovidio Guzmán. Se trató de una coincidencia. Y comenzó a responder la Presidenta. Calificó como “irrespetuosas” las declaraciones del abogado de Guzmán, Jeffrey Lichtman.

“Es un asunto de la Fiscalía, es que no es un asunto del gobierno. Es una relación directa entre el Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la República. Esta persona tiene una orden de aprehensión en México. Fue extraditado de México a Estados Unidos. Entonces quien hace todo esto es la Fiscalía General de la República, no es el gobierno, no le corresponde al gobierno, sino directamente a la fiscalía”, respondió

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Primero, decir que son irrespetuosas (las declaraciones de la defensa) totalmente de la institución presidencial. Está por emitir la Fiscalía un comunicado, me lo informó hace unos momentos el fiscal Gertz Manero, que finalmente es un asunto judicial”, dijo sobre los dichos de Lichtman.

Destacó que hay tratados de extradición: “Esto es legal, todos son leyes, no es un asunto subjetivo de buenas voluntades solamente. El acuerdo de extradición que hay entre Estados Unidos y México tiene una serie de reglas, una serie de acuerdos”.