Declaran 4 testigos en juicio de García Luna este miércoles

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- En un día más del juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, este miércoles se prevé la presentación de cuatro testigos más por parte de la Fiscalía de Estados Unidos.

Sin embargo, de acuerdo con la propia Fiscalía, no se espera que duren la jornada completa, por lo que el juicio se reanudaría hasta el próximo lunes ya que el jueves y viernes no habrá sesiones.

Indicó que en vista de cuestiones de logística relacionadas con el "testigo importante" que prevé presentar tras los cuatro de hoy, solicita terminar temprano la audiencia este miércoles, una vez concluidos los testimonios.

La víspera, la Fiscalía de Estados Unidos informó que el próximo martes 14 de febrero terminaría sus alegatos preliminares. Esto, luego de que declare el testigo relevante, de quien aún se desconoce la identidad.

En un documento presentado a la Corte de Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, y dirigido al juez del caso, Brian Cogan, señala que "el gobierno anticipa que probablemente terminará su alegato preliminar el martes por la mañana".

Cabe recordar que entre los testigos que aún no presenta la fiscalía estadounidense, y que se preveía llamarían, están Jesús, el "Rey" Zambada, así como Édgar Valdez Villarreal, alias "La Barbie".

---¿Veredicto llegará en las próximas semanas?

Aunque el juez indicó que el juicio duraría dos meses aproximadamente y la defensa aún puede presentar sus testigos, la declaración de la fiscalía indica que probablemente la etapa de veredicto llegaría en las próximas dos semanas.

En la sesión del martes, el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, sentenciado a 20 años de cárcel en Estados Unidos por tráfico de drogas, aseguró que según le habían dicho, el entonces presidente Felipe Calderón instruyó a apoyaran al cártel de Sinaloa, aunque no presentó pruebas de sus dichos.

Calderón contestó en un tuit: "Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy (martes) el testigo Veytia. Lo que señala sobre mi es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales".

A lo largo de dos semanas y media en el juicio contra el exfuncionario en el gobierno de Felipe Calderón han desfilado una serie de testigos de la fiscalía, como Sergio Villarreal Barragán, "El Grande", pero ninguno ha presentado pruebas que sostengan sus acusaciones.