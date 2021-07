Declaran semáforo rojo en Puerto Escondido por aumento en contagios de Covid y fallecimientos

El Cabildo de San Pedro Mixtepec, uno de los dos municipios a los que pertenece Puerto Escondido, se declaró en semáforo rojo epidemiológico debido al acelerado aumento en contagios y fallecimientos por Covid-19, ante el relajamiento de las medidas sanitarias.

En un comunicado oficial emitido en la noche de este pasado martes, el Cabildo encabezado por el presidente municipal Freddy Gil Pineda, declaró que se cancelan todos los eventos masivos en el municipio perteneciente a la región Costa, sean sociales, culturales, políticos o religiosos.

"Estamos en desabasto de oxígeno, con la atención de emergencia, por este sentido estamos tomando esta determinación, doloroso para nosotros como autoridad también, pero sin embargo, necesaria para la comunidad", expresó el munícipe. Además, aseguró que el semáforo rojo se mantendrá "hasta que la situación se estabilice".

El cabildo también determinó que los habitantes del municipio deben usar correctamente y de manera obligatoria el cubrebocas en espacios y transporte públicos, así como oficinas. En caso de no hacerlo, se castigará con dos horas de cárcel sin derecho a pago de multa.

Aunque no se cierran las playas del municipio, incluyendo el destino turístico de Puerto Escondido, si se hace obligatorio el aforo de sólo 25% en todos los espacios comerciales y restaurantes, así como la aplicación de las medidas básicas de prevención como el uso del gel antibacterial y sana distancia.

De acuerdo con los registros de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), San Pedro Mixtepec tiene 570 casos confirmados acumulados y 40 defunciones, además de 65 casos activos; además, en las últimas 24 horas confirmaron 18 nuevos casos.

Apenas este martes el Cabildo de Santa María Colotepec, el otro municipio al que pertenece una parte de Puerto Escondido, declaró en sesión extraordinaria la suspensión de fiestas patronales, calendas y convites, así como de bailes, rodeos, jaripeos, eventos deportivos, concursos, eventos culturales y sociales como bodas, XV años y bautizos, además de eventos masivos relacionados a la clausura de los ciclos escolares.

También acordó el uso obligatorio del cubrebocas en comercios, espacios y transporte público. El ciudadano que no acate las disposiciones recibirá sanciones administrativas como una multa económica de 300 pesos, labor social o trabajo comunitario y un arresto de hasta 36 horas.