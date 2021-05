Declina candidato del PVEM a gobernador de Sinaloa faltando 20 días para elección

A 17 días de que concluyan las campañas políticas, el candidato a gobernador del Partido Verde Ecologista de México, Tomas Saucedo Carreño, declinó continuar con sus aspiraciones políticas y se sumó al proyecto del abanderado de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya.

El universitario exhortó a los simpatizantes del Verde Ecologista respaldar las aspiraciones del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa por considerar que es el mejor proyecto político en el estado.

Saucedo Carreño se despojo de la vestimenta del partido que lo postuló y se enfundó un chaleco color tinto con las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional para hacer patente su inclinación por el candidato a la gubernatura.

Rubén Rocha promueve voto útil

Con la declinación del candidato a gobernador por el Partido Verde Ecologista de México, Tomas Sauceda Carreño, el abanderado de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, dijo que esta unión no es artificiosa y es momento que los ciudadanos reflexionen sobre el voto útil.

Destacó que en la recta final de las campañas el voto útil cobra importancia, puesto que los gobiernos no son de los partidos, de ahí que se tienen que incorporar perfiles de personas idóneas.

Rocha Moya señaló que su gabinete será incluyente, pero esto no implica que promueva que otros candidatos a la gubernatura declinen y se sumen a su proyecto, puesto que esta es una decisión muy personal, como sucedió con Sauceda Carreño.