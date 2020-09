Decomisos de droga, al alza: Sedena

Luego de que Estados Unidos pidió a México hacer más en el combate del tráfico de drogas, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, informó que los decomisos de estupefacientes por parte de las Fuerzas Armadas van al alza del 1 de enero al 16 de septiembre de este año, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno cuida de que no haya abusos y de que se respeten los derechos humanos en el combate al crimen, porque durante la administración de Felipe Calderón hubo más personas fallecidas en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas que detenidas y heridas, porque en ese sexenio "los remataban".

En conferencia, el Titular del Ejecutivo federal acusó que, además del fraude electoral, en el gobierno de Calderón en su guerra contra el narcotráfico existía la consigna de "mátalos en caliente".

"En ese tiempo de Calderón era casi de dominio público el que se lea decía a los jefes militares: ´Ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos´", dijo.

Al presentar el informe mensual de seguridad, el general Luis Cresencio Sandoval detalló que en lo que va del año se han decomisado mil 40 kilogramos de fentanilo, frente a los 361 que hubo el año pasado, es decir, un aumento de 465%.

Al asegurar que esta droga llega de China y la India a nuestro país, el general Sandoval advirtió sobre la rentabilidad de ese narcótico, debido a que mientras por un kilogramo de marihuana se pagan 80 dólares (mil 698 pesos), por el fentanilo se pagan 400 mil dólares (8 millones 394 mil pesos).

"No se producen fentanilo aquí, aquí llega el producto, la materia prima, el polvo y se produce en la tableta, pero no se produce", indicó.

Señaló que se tienen identificadas cinco rutas del tráfico del fentanilo y a México llega por medio de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, dijo que en el mes de agosto hubo una baja ligera de 0.46% en homicidio doloso, en comparación con julio pasado.

No obstante, en la incidencia delictiva del fuero común, si se compara el lapso transcurrido entre enero y agosto de 2019 con el mismo periodo de 2020, ha habido un aumento de 1.5% de homicidios dolosos.

El funcionario federal dijo que sigue siendo motivo de preocupación el estado de Guanajuato, pues aunque bajó 19.96% el homicidio doloso, no se puede cantar victoria.