logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Fotogalería

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Decomisos de drogas y celulares en el penal de Culiacán

Operativo en penal de Culiacán revela hallazgos de drogas y celulares

Por El Universal

Enero 21, 2026 04:22 p.m.
A
Decomisos de drogas y celulares en el penal de Culiacán

CULIACÁN, Sin., enero 21 (EL UNIVERSAL).- En una nueva revisión en el centro de reclusión de Culiacán, en la que no se presentaron incidentes, se encontraron diversas dosis de drogas, 52 celulares, 18 nuevos cargadores para estos móviles, nueve radios y un monitor para videocámaras de vigilancia.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el Grupo de Operaciones Especiales y custodios, ejecutaron una nueva revisión en varios módulos, en cuyas acciones se localizaron 312 dosis de yerba, con las características de la marihuana, con un peso de 210 gramos, 10 envoltorios con una sustancia similar a la cocaína y tres cigarros de yerba seca.

En el nuevo operativo también se aseguraron 52 celulares y 18 cargadores para estos equipos, nueve radios, siete cargadores para radios, tres módems de banda ancha, un monitor para video vigilancia, una báscula grameras, un reloj inteligente y 8 cuchillos.

La nueva revisión se llevó a cabo a solo dos días de que en uno de los módulos del centro penitenciario de Culiacán fueron encontrados en una bolsa 18 gramos de una sustancia con las características de la cocaína, dos celulares, cuatro cargadores y doce puntas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se informó que esta acción fue realizada con respaldo de elementos de una de las Bases de Operaciones del Ejército y la Guardia Nacional quienes resguardaron el perímetro del centro penitenciario.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Decomisos de drogas y celulares en el penal de Culiacán
Decomisos de drogas y celulares en el penal de Culiacán

Decomisos de drogas y celulares en el penal de Culiacán

SLP

El Universal

Operativo en penal de Culiacán revela hallazgos de drogas y celulares

La SCJN atrae caso de Mario Aburto por asesinato de Colosio
La SCJN atrae caso de Mario Aburto por asesinato de Colosio

La SCJN atrae caso de Mario Aburto por asesinato de Colosio

SLP

El Universal

Por mayoría de seis votos, el pleno ejerció este miércoles su facultad para revisar el amparo

Marx Arriaga acusa Precarización Laboral en CONAFE y SEP
Marx Arriaga acusa Precarización Laboral en CONAFE y SEP

Marx Arriaga acusa Precarización Laboral en CONAFE y SEP

SLP

El Universal

Marx Arriaga denuncia condiciones laborales en CONAFE y SEP que afectan a docentes

Credencial para Servicio Universal de Salud: ¿qué beneficios da?
Credencial para Servicio Universal de Salud: ¿qué beneficios da?

Credencial para Servicio Universal de Salud: ¿qué beneficios da?

SLP

El Universal

Descubre cómo la Credencial para el Servicio Universal de Salud mejora la atención médica en México.