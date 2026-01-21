Decomisos de drogas y celulares en el penal de Culiacán

CULIACÁN, Sin., enero 21 (EL UNIVERSAL).- En una nueva revisión en el centro de reclusión de Culiacán, en la que no se presentaron incidentes, se encontraron diversas dosis de drogas, 52 celulares, 18 nuevos cargadores para estos móviles, nueve radios y un monitor para videocámaras de vigilancia.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el Grupo de Operaciones Especiales y custodios, ejecutaron una nueva revisión en varios módulos, en cuyas acciones se localizaron 312 dosis de yerba, con las características de la marihuana, con un peso de 210 gramos, 10 envoltorios con una sustancia similar a la cocaína y tres cigarros de yerba seca.

En el nuevo operativo también se aseguraron 52 celulares y 18 cargadores para estos equipos, nueve radios, siete cargadores para radios, tres módems de banda ancha, un monitor para video vigilancia, una báscula grameras, un reloj inteligente y 8 cuchillos.

La nueva revisión se llevó a cabo a solo dos días de que en uno de los módulos del centro penitenciario de Culiacán fueron encontrados en una bolsa 18 gramos de una sustancia con las características de la cocaína, dos celulares, cuatro cargadores y doce puntas.

Se informó que esta acción fue realizada con respaldo de elementos de una de las Bases de Operaciones del Ejército y la Guardia Nacional quienes resguardaron el perímetro del centro penitenciario.