"Decretazo" de AMLO no es desacato ni hay confrontación: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó que el llamado decretazo presidencial signifique un desacato, así como descartó que exista una confrontación entre el presidente López Obrador y la SCJN.

"No hay ningún desacato, porque se acata la invalidez de un decreto. Pero, se emite un decreto nuevo, que contiene más elementos y que lo convierte en un acto bajo el principio de legalidad del presidente de la República", apuntó.

Dijo que este nuevo capítulo entre el Presidente y la Corte no forman parte de una crisis constitucional, sino sólo un desarreglo institucional que se resolverá por la vía del diálogo.

Defendió el nuevo decreto que publicó el presidente Andrés Manuel López Obrador para considerar como de seguridad nacional las obras del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.

El presidente de la Junta de Coordinación Política afirmó que por este nuevo decreto "no hay ningún riesgo de que se rompa el orden constitucional" en lo inmediato.

"No, ningún riesgo. Es un desarreglo institucional, yo incluso no diría ni confrontación ni crisis constitucional, yo lo reduzco a un desarreglo institucional. Un desarreglo institucional con el Poder Ejecutivo, un desarreglo institucional con el Poder Legislativo, que nosotros no provocamos".

Agregó "que hay solución y el diálogo es la única solución. Entonces, no hay crisis constitucional, no hay desacato, no hay una confrontación entre poderes, hay simplemente un desarreglo institucional, que se puede resolver con el diálogo".

Monreal se refirió también al desencuentro entre el presidente del Senado, Alejandro Armenta y la presidenta de la SCJN, Norma Piña.

"Yo si considero que fue una conducta que no debió haberse presentado en un lenguaje directo de la ministra con el presidente, porque ambos representan dos poderes. El tono, el contenido, la conversación, hay que cuidarla mucho, cuando se trata de relaciones interinstitucionales".