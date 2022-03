Defensa de democracia es una tarea colectiva: Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, advirtió que si no se defiende el sistema electoral fuerte, robusto, equilibrado y competitivo que se tiene actualmente, se pierde, lo mismo que los logros obtenidos en materia de paridad.

"La participación de las mujeres en la vida pública y privada del país es un proceso que puede tener progresos, pero también puede tener regresiones", aseveró el titular del organismo.

Córdova Vianello impartió la conferencia Los procesos electorales de 2022 y una visión de la perspectiva de género en el marco de la II Jornada Nacional con Perspectiva de Género, Notarias de México, que organizó el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, en Michoacán, en la que llamó a no bajar la guardia, pues la defensa de la democracia es una tarea colectiva.

"Así como la defensa de la democracia, también la conquista de los derechos no puede tener tregua en su defensa, el trabajo colectivo que ha alimentado y nos ha permitido llegar hasta donde estamos tiene que transformarse en un trabajo colectivo para no perder lo que hemos alcanzado y mejorarlo", estableció el consejero presidente.

Córdova Vianello estuvo acompañado de las notarías Teresa Peña Gaspar y Carmen Nicolás Ramírez, así como del notario Jean Paul Huber Olea y Contró. Lamentó que al tiempo que se ha incrementado la participación política de las mujeres, también haya aumentado la violencia política contra las mujeres en razón de género, desde verbal hasta física.

Planteó, además, que los desafíos en materia de violencia política en razón de género no estarán en los comicios de seis gubernaturas de este año, sino en las elecciones ordinarias en comunidades de Oaxaca y de Chiapas, así como la cobertura que den los medios de comunicación a los comicios.

"El principal reto es de tipo cultural, en términos de acceso a candidaturas, de garantías y que no sólo se va a resolver con normas y acciones afirmativas que sin duda ayudan, sino que tiene que trascender la dimensión formal y abarcar una dimensión de cultura cívica, es decir es un problema de construcción de ciudadanía", consideró.

Ante el notariado que ha estado involucrado en la construcción del sistema electoral mexicano, dando fe pública en aspectos electorales, el consejero presidente del INE les advirtió que, si bien la democracia no gozaba de sus mejores momentos antes de la pandemia, "si perdemos la perspectiva, mañana nos vamos a enfrentar sin rumbo claro en la defensa y recreación del sistema democrático".

Córdova Vianello estableció que a los desafíos de la inseguridad, corrupción, violencia e impunidad, se suman la polarización con intolerancia, la desinformación, el ataque y descalificación de las autoridades electorales.

"Son tiempos difíciles, pero creo que hay algunas conquistas que no sólo vale la pena defender, sino que han sido suficientemente sólidas como para enfrentar los desafíos que tenemos enfrente", agregó.

La preservación de las condiciones de nuestra incipiente democracia, demandó el titular del INE casi al finalizar, merece que todos hagamos lo que esté en nuestras manos y pongamos todos nuestros esfuerzos para no perder lo alcanzado y comprometernos con esa defensa.