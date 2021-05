Defensa de "El Güero" Palma pide a AMLO no "crucificar" a su cliente

La defensa de Héctor "El Güero" Palma, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador no crucificar a su cliente y afirmó que el arraigo al que fue sujeto este miércoles es ilegal.

En conferencia de prensa, José Gabriel Martín Hernández Rodríguez indicó que la investigación por la que Palma Salazar fue arraigado por 40 días se refiere a delitos y hechos por los que ya fue juzgado y absuelto en México y Estados Unidos. "Señor presidente, en nombre de la sociedad y de Dios, le pido que no crucifique a Héctor Luis Palma Salazar", dijo.

El pasado 1 de mayo, las autoridades federales informaron que fueron notificadas de la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Jalisco en la que absolvió a Palma Salazar de delincuencia organizada en su hipótesis de delitos contra la salud.

En su sentencia, el juzgado señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) no aportó pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad del compadre de Joaquín "El Chapo" Guzmán en el delito que le imputó.

La madrugada del 4 de mayo, Palma Salazar salió del penal federal de Altiplano donde fue retenido por elementos de la FGR que lo trasladaron a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México.

Allí, durante hora y media fue interrogado por el ministerio público y la defensa y negó los hechos que datan de una investigación de 1996.