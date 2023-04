Defensa de Lozoya alcanza diálogo con FGR, Pemex y UIF

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- La defensa de Emilio Lozoya alcanzó un diálogo con la Fiscalía General de la República (FGR), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre la reparación del daño en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Miguel Ontiveros, abogado del exdirector de Pemex, reiteró que insistirían en concretar el acuerdo reparatorio en el caso de la planta chatarra de fertilizantes Agronitrogenados.

"Está aprobado que senadores, diputados y distintos actores recibieron sobornos en efectivo para la aprobación de la reforma energética (…) es lo que vamos a firmar el día de hoy, creemos claramente que vamos a lograr un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad.

"Recordemos que hace un año nos comprometimos todas las partes en la reparación del daño la suma es de 10.7 millones de dólares y estamos dispuestos a garantizar la reparación", aseveró el abogado al llegar a los juzgados del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.



Juez difiere audiencia intermedia para el 18 de junio

El juez de control Gerardo Genaro Alarcón López difirió la audiencia intermedia para el martes 18 de junio a las 12:30 horas.

En su intervención, Emilio Lozoya, visiblemente con más canas, dijo que llevan mucho tiempo colaborando y eso no refleja que esté de acuerdo con las acusaciones o culpabilidad.

"Parece sorprendente que estén echando largas, Ancira firmó el acuerdo reparatorio, mi familia y yo no tenemos ese derecho… utilizar la persecución de mujeres y la prisión preventiva para obtener un incremento en el monto, va en contra de mis derechos", aseveró el ex funcionario.

En tanto, el juzgador señaló que las declaraciones de Lozoya son subjetivas. Por su parte Ontiveros insistió en dejar fijo el monto de 10 millones 736 mil 351 dólares y que los beneficiarios fueran tanto su cliente, su mamá Margarita Austín, su hermana Gilda Margarita y su esposa Marielle Helene.

Ante estos señalamientos, el juez mencionó que ambas partes tendrán que dialogar; por su parte, el agente del MP aseveró que no se podía obligar a las instituciones, en tanto, los representantes del UIF expresaron que estaba dispuestos en conservar las pláticas.