Defensa de ministra Yasmín Esquivel aclara proceso en la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- Ante señalamientos sobre la investigación que realiza el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) relacionada con el presunto plagio de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, la defensa de la integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclaró algunos puntos.

El abogado Alejandro Romano Rascón precisó que el proceso que inició el Comité de Ética de la UNAM en contra de Esquivel Mossa, "adolece de un insuperable vicio de origen, ya que tanto éste, como el seguido en el Comité de la FES Aragón, son instancias universitarias legalmente incompetentes para ocuparse del asunto respecto del que indebidamente han venido actuando".

La defensa mencionó que el Comité de Ética de la UNAM "ha insistido en seguir en contra de Yasmín Esquivel Mossa el improvisado proceso en cuestión, sin existir regla alguna para hacerlo y negándose a recibir las irrefutables pruebas testimoniales y periciales que como su representante he ofrecido".

Romano Rascón señaló que las medidas cautelares que ha obtenido, de ninguna forma pretenden "bloquear a la UNAM", como se ha dicho pues el único objetivo es que se respete el Estado de Derecho y las garantías de su representada.

"Preocupa, desde luego, que las autoridades de la máxima casa de estudios aseguren ´ya tener una resolución´ cuando este proceso, que carece de bases jurídicas y de legitimidad, ni siquiera ha concluido.

"No han desahogado la totalidad de las pruebas, ni los testimonios aportados por esta oficina. De ser así, estaríamos frente a un acto arbitrario que pondría en riesgo la certidumbre jurídica, el derecho al debido proceso y los derechos más elementales de cientos de miles de egresados de la UNAM, cuyas actuales autoridades pretenden actuar como juez y parte", mencionó.

El abogado refirió que se trata de una ciudadana que ante un posible atropello, recurre a los instrumentos jurídicos que le concede -como a cualquier persona - la Constitución.

"No es en forma alguna un ´pleito´ contra la UNAM (institución por la que Yasmín Esquivel Mossa guarda un enorme respeto, gratitud y cariño), sino de un acto legal que pretende evitar una arbitrariedad", apuntó la defensa de la ministra.

Lejos de ser un "abuso de autoridad" o "acto de prepotencia", el abogado Romano indicó que la ministra Esquivel recurre a la ley, para evitar que se consume un atropello en su contra.

Añadió que nadie puede tener más interés que la ministra Yasmín Esquivel en aclarar más allá de toda duda, "que ella es la autora original de la tesis cuestionada, y tiene plena confianza que el derecho y los hechos lo demostrarán".

"Continuaremos con la defensa por todas las vías legales, para que no se vulneren los derechos de mi representada y de ningún egresado por razones políticas y no jurídicas", sentenció.g