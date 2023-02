Defensores del INE confían en que sea desechado Plan B

A-AA+

Este domingo, decenas de flores fueron dejadas en las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por asistentes a la movilización en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los asistentes al mitin realizado en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México llevaron ramos de flores que dejaron en la entrada de la Corte como símbolo de la confianza que tienen en la instancia para defender al INE y desechar el recién aprobado en el Senado Plan B de la reforma electoral, promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La invitación a dejar las flores al pie de la SCJN se hizo desde el templete donde Beatriz Pagés y José Ramón Cossío emitieron su discurso en defensa del INE.

Junto con las flores, los asistentes a la movilización dejaron pancartas en las que exigen no tocar al INE, entre otras demandas.

"Fuera la ministra Yasmín de la Suprema Corte. Plagiaria y Corrupta. #MinistraCopyPaste", "¡Viva el INE!, ¡Viva México!" y "Nosotros somos el Plan C", son algunas de las consignas que se leen en los carteles.

Manden al basurero de la historia el Plan B, pide Beatriz Pagés

Al abrir la concentración de #MiVotoNoSeToca, la periodista Beatriz Pagés Rebollar hizo un llamado a las y los ministros de la Corte para que atiendan los recursos interpuestos en contra de la reforma.

"Manden al basurero de la historia el Plan B, no avalen una Reforma Electoral inconstitucional e inmoral", expresó entre aplausos y gritos de los presentes.

Cossío pide a ministros considerar las irregularidades del Plan B

José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), llamó a los integrantes del Máximo Tribunal del país, a considerar las irregularidades de los procesos legislativos que se dieron durante la aprobación del llamado Plan B electoral.

Desde el Zócalo capitalino, durante la concentración por la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que las y los ministros están siendo sujetos de presiones desde el Ejecutivo, pero apeló al "talante democrático" de los juristas para reconocer que el Plan B "tiene un serio potencial invalidatorio".