Defiende Alianza Federalista a órganos autónomos

Los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista aseguraron que sin órganos autónomos, los usuarios de telefonía, financieros y víctimas de abuso quedarían en total estado de indefinición.

A través de su cuenta de Twitter, los integrantes de la Alianza Federalista acusaron que la opacidad será el sello de este gobierno, tal y como fue con la extinción de los fideicomisos, pues es más grave extinguirlos que detenerlos.

"Sin organismos autónomos los usuarios de telefonía, financieros y las víctimas de abuso quedarán en total estado de indefensión. La opacidad será el sello de este gobierno, tal como lo fue con la extinción de los fideicomisos. Es más grave extinguirlos que mantenerlos", expresaron en un primer mensaje.

Además en otros mensajes, los gobernadores federalistas dijeron que no sólo es ver cuánto cuestan, pues todo cuesta e incluso destruir cuesta.

Agregaron que si algo no da resultados, se debe trabajar en ello, y no cortar de raíz, lo que por años se ha construido.

"No sólo es ver cuánto cuestan, porque todo cuesta, incluso destruir cuesta; lo importante es cuánto aporta en beneficios su existencia. Si algo no da resultados, hay que trabajar en ello, pero no cortar de raíz lo que por años este país ha construido", dijeron los gobernadores aliancistas.