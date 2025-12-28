Defiende SEP carácter gratuito de la educación

Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) defendió los resultados de la Nueva Escuela Mexicana y el carácter público y gratuito de la educación en el país.

Lo anterior, tras las declaraciones del director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga, quien cuestionó el rumbo de la política educativa encabezada por Mario Delgado, y acusó intentos privatizadores de la educación.

El titular de la SEP, Mario Delgado, afirmó que la Nueva Escuela es una política de Estado que fortalece la educación pública con rectoría estatal, participación del magisterio y resultados medibles.

Destacó la distribución de más de 160 millones de libros de texto gratuitos en el ciclo escolar 2025-2026, una inversión superior a 144 mil mdp en becas y mejora de escuelas, así como el fortalecimiento de los Consejos Técnicos Escolares como espacios de diálogo docente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El pasado 25 de diciembre, en redes sociales, Marx Arriaga convocó a la creación de una nueva organización educativa con estructura propia, al margen de la SEP, al acusar que la actual conducción del sistema educativo mantiene y profundiza procesos de privatización en la educación pública.

En su cuenta de X, Arriaga Navarro planteó la conformación de comités para la defensa de la Nueva Escuela Mexicana y de los libros de texto gratuitos, concebidos como espacios permanentes de organización, formación y acción colectiva.