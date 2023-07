Defunciones bajaron 25 % en 2022, pero fueron más que en 2019

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- En México se registraron 841 mil 318 defunciones durante 2022, con base en cifras preliminares, cantidad 25% inferior al millón 122 mil 249 reportados en 2021, pero todavía 12.5% por arriba de los 747 mil 784 de 2019, previo a la pandemia.

De acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del total de defunciones reportadas el año pasado, 43.8 % correspondió a mujeres, 56.1 % a hombres y, en 954 casos, no se especificó el sexo de la persona.

Por grupos de edad, el de 65 años y más fue el que concentró el mayor número de muertes, con 496 mil 708 (59.0 %) del total de decesos registrados. La tasa específica de mortalidad para este grupo es de 4 mil 706.2 defunciones por cada 100 mil habitantes.

----Detalles de las defunciones registradas durante 2022

La tasa de defunciones registradas en 2022 por entidad federativa de ocurrencia fue de 654 por cada 100 mil habitantes. La entidad con la mayor tasa fue Ciudad de México, con 890 y Quintana Roo la de menor, con 452.

De las muertes registradas, 48.9 %, es decir 411 mil 803, tuvo lugar en el hogar, mientras que 39.5 %, equivalente a 332 mil 318, fue en hospitales públicos y privados.

De las personas fallecidas, 79.4 % (668 mil 50) contó con atención médica, 13.9 % (116 mil 627) no tuvo atención médica y 6.7 % (56 mil 641) de los casos no fue especificado.

----Principales causas de muerte en 2022; Covid fue el sexto lugar

Durante 2022 ocurrieron 819 mil 448 (97.4 %) de las defunciones registradas en ese año. Las restantes sucedieron en años anteriores.

Del total de defunciones, 90.0 % fue por enfermedades y problemas relacionados con la salud y 10.0 %, por causas externas (accidentes, homicidios y suicidios, principalmente).

Las cinco principales causas de muerte a nivel nacional fueron: enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades del hígado y accidentes. El Covid-19 se situó en el sexto lugar con 36 mil 880 decesos, cifra 85% inferior a los 238 mil 772 casos registrados un año antes.