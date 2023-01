Deja siete muertos ataque en cantina "El Venadito" en Zacatecas

A-AA+

ZACATECAS, Zac., enero 28 (EL UNIVERSAL).- La noche de este viernes y madrugada de este sábado el miedo cimbró al municipio de Jerez, Zacatecas luego que un grupo armado irrumpió en la cantina "El Venadito" y abrieron fuego contra los asistentes que dejó un saldo de 13 personas lesionadas, de las cuales, siete murieron.

En los reportes preliminares de las autoridades de seguridad, se ha informado que este ataque armado ocurrió en un bar, ubicado en la calle San Luis de la colonia Centro de ese municipio, cuyo hecho se reportó al Sistema de Emergencias 911.

Al acudir elementos policiales informaron que en lugar fueron localizadas 13 personas lesionadas por impactos de proyectil de arma de fuego, mismas que al ser valoradas por las unidades médicas, determinaron que cinco hombres y una mujer ya no contaban con signos vitales.

Mientras que siete personas más fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, pero más tarde se tuvo conocimiento que otra mujer más perdió la vida cuando recibía atención médica.

Este sábado ya han comenzado a circular algunos de los nombres de las víctimas mortales de ese bar, entre los que ha consternado a varios gremios, ya que entre los fallecidos figuran músicos y maestros, por lo que han comenzado a subir condolencias y anuncios de luto por el tiroteo registrado en ese establecimiento.

Por su parte, el municipio de Jerez solo emitió un comunicado para informar que había cancelado la agenda de trabajo que se tenía contemplado en la ciudad de Zacatecas para coadyubar con las investigaciones que realiza en el lugar la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas y atender dicha situación, además de referir que se realizan gestiones para que en este día arriben efectivos de las fuerzas federales para reforzar la seguridad de ese pueblo.



Un encobijado

También este sábado se ha reportado que en la carretera Federal número 181 de la comunidad San Jerónimo del municipio de Guadalupe, se encontraba una persona sin vida envuelta en una cobija, por lo que se dio parte a las autoridades y el lugar quedó a cargo de personal pericial del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses.

De igual manera, por la mañana en ese mismo municipio se reportaron múltiples detonaciones en la zona de la colonia La Condesa, pero las autoridades hasta el momento no han dado a conocer si hubo o no víctimas en este tiroteo.