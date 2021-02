Dejan cuerpos de fallecidos de Covid en MP y hospitales en Ecatepec

Cuerpos de personas que han perdido la vida a causa del Covid-19 han sido abandonados en hospitales o en el Ministerio Público porque los familiares no tienen dinero para pagar los servicios funerarios o los trámites burocráticos, dijo el segundo síndico morenista del ayuntamiento de Ecatepec, Daniel Sibaja. Según el integrante del cabildo ecatepense en varios recorridos que ha realizado por comunidades y panteones ha tenido conocimiento de al menos 20 casos de cadáveres que no han sido reclamados y que son sepultados como desconocidos luego de que pasaron 25 días.

"Mucha gente no tiene dinero, vive al día, y lo que ya está ocurriendo es que están empezando a dejar los cuerpos de sus familiares porque no tienen dinero para sacarlos", advirtió. El integrante del cuerpo edilicio ecatepense planteó que el gobierno municipal debe poner en marcha un protocolo de atención de deudos por coronavirus, pues el municipio ocupa el primer lugar en el Estado de México en el número de contagios y defunciones ocasionadas por el SARS CoV-2.

Hasta el corte del miércoles en Ecatepec se han contabilizado 3 mil 615 defunciones. Del 28 de enero al 2 de febrero 87 habitantes han perdido la vida a causa de esa enfermedad, según los datos de la Secretaría de Salud federal. El segundo síndico consideró que la tragedia que enfrentan los deudos de los pacientes que han muerto durante la pandemia ya los rebasó, principalmente a las familias pobres.

Reconoció que se requiere un sistema de atención jurídico-administrativo para apoyar a familias que tienen familiares fallecidos, pues tienen que pasar por un viacrucis para disponer de servicios funerarios y sepultar a sus seres queridos y conseguir el acta de defunción. "La gente tiene que esperar hasta 48 horas para que el Ministerio Público vaya por el cuerpo, no les quieren expedir el certificado de defunción, y las funerarias están haciendo su agosto al cobrar, en promedio, 13 mil pesos por el servicio funerario, más 13 mil pesos por conseguir el certificado de defunción", denunció.

De acuerdo con el edil, hay víctimas de Covid-19 que fallecen en hospitales o clínicas pequeñas, que no son reclamados por sus familiares, por lo que se llama al Ministerio Público y los cuerpos son refrigerados hasta 25 días, y después de ese periodo si no se reclama el cuerpo son sepultados como desconocidos. El segundo síndico propuso al Cabildo de Ecatepec que se implemente un protocolo de atención de deudos por Covid para que las familias puedan recibir asistencia de manera integral en sus trámites administrativos en registro civil, Ministerio Público, atención psicológica, e incluso apoyos a las personas más vulnerables que se han quedado sin ingresos.

En Ecatepec, dijo, el panteón destinado a víctimas Covid es el de San Isidro Atlautenco, que ya ha duplicado su capacidad de tumbas y aún podría triplicarla ante la gran demanda de servicios funerarios, pues antes enterraban, en promedio, uno o dos cuerpos diarios y actualmente son entre 15 a 18.

El crematorio ubicado en Lomas de Atzolco está totalmente saturado y tiene un tiempo de espera de una semana, por lo que la gente se ve obligada a pagar refrigeradores privados, para que incineren a su familiar, dijo. El ayuntamiento informó que la Jurisdicción Sanitaria de la zona, perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado de México, así como la Fiscalía General de Justicia mexiquense, no tienen registro de algún cuerpo que haya sido abandonado por sus familiares en hospitales o en el Servicio Médico Forense durante la pandemia. El gobierno local ofrece a los deudos de las personas que mueren a causa de la enfermedad servicios funerarios a un costo menor del que cobran en negocios privados y en caso de que no cuenten con recursos para pagarlos se los brindan de manera gratuita.