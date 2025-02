Falta división de Poderes: Slim H.

Ciudad de México.- El empresario Carlos Slim Helú aseguró que mientras en Estados Unidos se queda el dinero que produce el tráfico de drogas, en México “nos quedamos con las armas y la violencia”.

En su conferencia de prensa anual y a pregunta expresa, el presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso y de América Móvil, calificó como “un poco irracional” que ante el tráfico de drogas entrando por la frontera, el gobierno estadounidense no despliegue militares y cuestionó que “por magia” en el país vecino no haya mafias.

Señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum ha cumplido con su compromiso de enviar 10 mil elementos de fuerzas federales para vigilar la frontera norte para evitar el tráfico de drogas, en especial de fentanilo.

“Lo que veo un poco irracional es que ante esta situación de drogas entrando a Estados Unidos, que Estados Unidos no ponga ahí a militares o lo que sea para que no entre. Yo creo que debería de haber un doble cuidado, de aquí [de México] para que no salga y de allá [Estados Unidos] para que no entre”, dijo.

Señaló que se requiere más presencia de instituciones de seguridad de Estados Unidos, como la DEA, para evitar el tráfico de drogas en su propio país.

Ante la próxima elección judicial, Carlos Slim aseguró que en México ha faltado la división de Poderes y confió en que “ojalá y algún día se dé” esta división de poderes.

“¿Usted considera que la independencia judicial podría estar en riesgo teniendo en cuenta que hay candidatos que están cercanos a Morena y esto qué implicaría en términos de inversión y de crecimiento económico para el país?”, se le preguntó. “Yo creo que lo que nos ha faltado en México es división de Poderes. Entonces, ojalá y algún día se dé”, respondió desde las oficinas del Grupo Financiero Inbursa.