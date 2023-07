Dejan en libertad a tercer presunto implicado en robo a joyería

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 14 (EL UNIVERSAL).- Un juez del Reclusorio Norte determinó que no había elementos para dejar en prisión a Luis Ángel "N", colombiano detenido el miércoles por el robo en una joyería en Plaza Antara, y señalado como tercer autor intelectual.

En audiencia el juzgador determinó que no había elementos que señalaran en donde se realizó la detención del hombre, por lo que no había certeza del lugar de la detención.

Se espera que en los próximos minutos salga del penal a donde fue trasladado.