Dejan plantada a quinceañera en Veracruz (video)

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- Han sido varias las ocasiones en que cumpleañeros se quedan plantados en su festejo y esta ocasión fue lo mismo para una quinceañera en Veracruz a quien le rentaron un salón en espera de muchos invitados y solo llegó gente que ocupó dos mesas.

La triste sorpresa para la adolescente llegó cuando las personas que había invitado a su cumpleaños no llegaron al salón de fiestas.

"Quien jala a unos xv años dejaron sólita a la quinceañera NO vinieron sus INVITADOS le Cancelaron .... Solo hay 2 mesas ocupadas y no están llenas si quieren venir", escribió una usuaria de Facebook de nombre Gaby Royal.

Dicha invitación fue para todas las personas que desearan acompañar a la quinceañera, y esta publicación se compartió más de mil veces y tuvo una reacción inmediata por parte de los usuarios en redes sociales.

"Ella es: LISA una quinceañera que como todas señorita estaban tan ilusionadas con su fiesta, pero lamentablemente las personas que invito no pudieron asistir no sabemos las razones, este es un día muy especial para ella, esperemos QUIÉN GUSTE VENIR PUEDE HACERLO (la fiesta era alas 4:00PM y es la hora de que nadie ha venido)".Al final parece ser que muchos leyeron la publicación y acudieron al llamado para festejar a la quinceañera.