Del Mazo descarta cancelar clases presenciales en Edomex

El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, explicó que a pesar de que existe un incremento en la cifra de contagios de Covid-19 en la entidad, a causa del coronavirus, la cantidad de hospitalizaciones y casos graves no ha aumentado, por lo que no se cancelaran las clases presenciales.

Afirmó que la mayoría de los pacientes positivos al virus logra salir adelante. Sin embargo, recomendó mantener las medidas sanitarias correspondientes para evitar la propagación del virus.

"Hemos tenido un incremento de contagios, ha avanzado rápidamente el incremento de contagios, pero afortunadamente estos contagios no terminan en hospitalizaciones o en casos graves, la mayoría de los casos, han sido casos que con unos días de guardarse en casa, con cuidarse, han podido salir adelante, pero aún así debemos de seguir cuidándonos cómo lo hacen hoy en día aquí en la escuela, con las medidas preventivas, las medidas sanitarias, para evitar que siga creciendo este ritmo de contagios hacia adelante", sostuvo.

Destacó también que las actividades académicas se retoman con éxito en el Edoméx, ya que hasta el momento se han aplicado más de 21 millones de vacunas contra el Covid-19, logrando que la proporción de personas mayores de 18 años vacunadas sea de 88%, lo cual refleja la responsabilidad de las familias de quererse vacunar y permite proteger a la sociedad.

Alfredo Del Mazo también dio a conocer que en la entidad ya inició la aplicación del refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 a docentes, y señaló que estas jornadas continuarán la semana siguiente, ya que es prioritario proteger a maestras y maestros y mantener las clases presenciales.

Ante estudiantes, padres de familia y docentes y personal administrativo del plantel, el gobernador destacó que pese a los retos que ha atravesado su administración, actualmente casi todas las escuelas mexiquenses afectadas están en pie y gracias al avance en la vacunación contra el Covid, ya hay estudiantes de manera presencial.

Agregó que en el Estado de México más del 99% de las 4 mil 900 escuelas que resultaron afectadas por los sismos de septiembre del 2017, ya han sido rehabilitadas o reconstruidas, mientras que el resto se concluirán este año.

Tras entregar la reconstrucción de la Escuela Primaria Generalísimo Morelos, en Tenancingo, el titular del Ejecutivo estatal, recordó que este fue uno de los espacios educativos que se reconstruyeron en su totalidad y aunque debido a la pandemia no podía reabrir, actualmente ya recibe a la comunidad escolar.

En tanto, el Secretario de Educación estatal, Gerardo Monroy Serrano, informó que las escuelas que faltan por entregar se ubican dos en Amecameca y una en Nezahualcóyotl.