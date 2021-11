Del Mazo presenta controversia constitucional contra Inegi

El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, calificó como "absurdo" el resultado del censo que presentó el Inegi en el que de acuerdo con sus datos, en la entidad hay hasta 1 millón 100 mil habitantes menos, por lo que inició una controversia constitucional en contra de la institución, pues derivado de este ajuste en la población, se genera un impacto en el presupuesto federal de 4 mil 400 millones de pesos que afectan al estado y los 125 municipios.

Amplió que la baja que publicó el Inegi para la entidad mexiquense refleja el 90% de la población total que perdió el país y que de acuerdo al censo, asciende a 1 millón 200 mil habitantes en todo México.

"De ese millón 200 mil habitantes que bajó el país, a la entidad le bajaron 1 millón 100 mil, eso es absurdo, de 1 millón 200 mil, quitarle al Estado esa cantidad, si hay una disminución, puede ser equitativa, de alguna manera conforme a lo que el territorio Mexiquense representa en cuanto a población, pero quitarle más del 90% de la población de lo que bajó el país, pues no hace sentido",

Durante la inauguración del seminario para presidentas y presidentes municipales electos, advirtió a los ayuntamientos que estas condiciones y otras, como la baja en recaudación durante la pandemia por Covid-19, generan que el estado no cuente con los recursos suficientes para atender la mala situación de las finanzas municipales.

Fue por eso que el Ejecutivo estatal presentó una controversia constitucional contra el Inegi, no en contra del gobierno Federal, es con el Instituto, quien hace esta evaluación, y arroja las cifras.

"Eso significa una disminución en participaciones, para darles una idea de lo que impacta cada año esta disminución equivale a más de 4 mil 400 millones de pesos de disminución y esto se traduce disminución al estado y a los municipios", reprochó.

"De ahí que seguimos en esta tarea de seguir buscando una resultado más favorable para el Estado de México y para las finanzas del estado, sobre todo para poder entregarle a los ciudadanos mejores servicios", subrayó.