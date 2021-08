Delgado culpa al INE por baja participación en la Consulta Popular

El Dirigente Nacional de Morena, Mario Delgado, reconoció que la consulta popular no está teniendo una amplia participación, y acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de obstaculizar dicho ejercicio.

En conferencia de prensa, luego de emitir su voto en una casilla de la alcaldía Iztacalco, recordó que apenas se instalaron un tercio de las mesas receptoras que hubo en los comicios del 6 de junio, y que a diferencia de aquella ocasión, no hubo lugares especiales para votar.

"El INE nos informó que no iba a instalar el número de casillas que hubo en la elección pasada. Solo tenemos un tercio, y además no hay especiales, por ejemplo, nuestro presidente está trabajando en Nayarit, en una votación normal podría votar en una casilla especial pero no podrá ejercer este derecho el día de hoy", acusó.

El líder guinda dijo que el pretexto de la autoridad electoral para no haber ampliado el número de casillas fue el dinero, "pero es un pretexto más, porque no quieren que el pueblo mande, no les gusta eso a ellos, le tienen un profundo desprecio a la voluntad popular".

Insistió en que el INE "no está a la altura del momento que vive nuestro país", y sostuvo que este ejercicio los volvió a evidenciar.

"Es una autoridad electoral que viene del antiguo régimen, que obedece a los partidos que los pusieron, son empleados de la derecha, de los conservadores, de la mafia de la corrupción. Este ejercicio una vez más los evidenció por completo, no asumieron el papel de promotores, se la pasaron cuestionando la consulta, se la pasaron persiguiendo a diputados de Morena que promovían la consulta, trataron de callarnos la boca para que la gente no se enterara", indicó.

Delgado Carrillo advirtió que incluso, el INE ya amenazó a simpatizantes y militantes, al anunciar una investigación contra quienes promovieron la consulta en internet, con lonas o con volantes.

"Es una persecución es como la inquisición, están muy preocupados por callarles la boca a los diputados de Morena que estuvieron promoviendo la consulta, pero sus decisiones los dejan en ridículo y los dejan como cómplices de los partidos de la mafia de la corrupción", apuntó.

El dirigente morenista dijo que el ejercicio de este domingo no se debe medir por el número de votaciones con que concluya:

"Creo que no debemos basar la calificación del día de hoy a partir del número de la gente que participe, porque independientemente de ello es un gran logro, es histórico por ser la primera vez que ejercemos este derecho constitucional, y estoy seguro que esto va a derivar en consultas posteriores que van a fortalecer nuestra democracia".

Insistió en que la consulta permitirá terminar con la impunidad, "y los que representan la impunidad en los últimos años, durante este periodo neoliberal, son justamente los ex presidentes quienes eran intocables, quienes traicionaban al pueblo, quienes abusaron de su poder, quienes saquearon al pueblo, quienes violaron derechos humanos".

Agregó que independientemente de los resultados, seguirán explorando las rutas para que se haga justicia, y reiteró que a partir de septiembre presentarán una iniciativa para que las consultas se hagan el mismo día de las elecciones intermedias, además de una reforma electoral "para que estos señores del INE ya se afilien al PRI o se afilien al PAN y compitan de frente contra nosotros, pero que no lo hagan disfrazados de árbitros".